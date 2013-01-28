صدور 3 هزار قلم کالای غیر نفتی به کشورهای هدف صادراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در این مدت ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی (بدون احتساب میعانات گازی) بالغ بر 24 میلیارد و 206 میلیون دلار رسید همچنین وزن اقلام صادره شده نیز به میزان 50 میلیون و 211 هزارتن بود.



در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری ارزش واردات کالاهای غیر نفتی بالغ بر 40میلیارد و47میلیون دلار بود و وزن این اقلام به حجم 29 میلیون و 880 هزارتن بود. طی 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری به تعداد 5 هزارو 150 قلم کالای غیر نفتی از 133 کشور دنیا وارد کشور شده است.



همچنین در این مدت جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، چین، جمهوری کره، آلمان، سوئیس فدراسیون روسیه ،هلند،ایتالیا، هندو ترکیه کالا به داخل کشور وارد کرده است.