حضور 45 خراسانی در همایش پرواز پاراگرایدرهای بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته هوایی هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی از حضور 45 خلبان پاراگرایدر استان در همایش پرواز پاراگرایدرها در بندرعباس به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر خبر داد.



محمد حجتیان اظهار کرد: 45 ورزشکار خراسان رضوی در همایش پرواز پاراگرایدرها که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر از 10 تا 22 بهمن ماه در بندرعباس برگزار می شود شرکت می کنند.



مسئول کمیته هوایی هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی با بیان اینکه مهدی شاملو به عنوان سرمربی خلبانان پاراگرایدر استان را همراهی خواهد کرد، اظهار کرد: در حال حاضر در خراسان رضوی 3 باشگاه آریا، بربال آسمان و حدیث پرواز در مشهد و باشگاه سپهر در نیشابور علاقه مندان به این رشته ورزشی مفرح را در مناطق خواجه مراد مشهد و درود نیشابور آموزش می دهند.



ورزش فلوربال استقبال در خراسان رضوی چندانی نمی شود



مسئول فلوربال هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی گفت: استقبال چندانی از فلوربال در استان وجود ندارد و رفع این مشکل مستلزم معرفی و استعدادیابی آن در مدارس خواهد بود.



محسن اذانی اظهار کرد: ورزش فلوربال ورزشی شبیه هاکی روی یخ و هاکی داخل سالن است، با قوانین بسکتبال که در زمین فوتسال با دروازه های گل کوچک انجام می شود و دارای وسایلی چون توپ کوچک پلاستیکی مشبک و چوبی شبیه چوب هاکی است.



مسئول فلوربال هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی با بیان اینکه علاقه مندان فلوربال اغلب از ورزش هاکی به این ورزش روی می آورند افزود: در خراسان رضوی در حال حاضر تعداد محدودی ورزشکار به طور ثابت این ورزش را به طور تخصصی دنبال می کنند و تنها مقاطع زمانی اندک افرادی به این رشته وارد می شوند و به دلیل کمبود امکانات و سالن ورزشی خاص انگیزه ای برای ادامه این رشته پیدا نمی کنند.



معضل اصلی سپک تاگرا در خراسان رضوی نبود محل تمرین دائمی است



مسئول کمیته سپک تاگرا هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی گفت: علی رغم مشکلات و کمبودها پیشرفت خوبی را در چند سال اخیر داشته ایم.



سعید کاربر با اشاره به قرار گرفتن تیم اونت سپک تاگرای خراسان رضوی در جایگاه چهارم لیگ دسته یک کشور اظهار کرد: در حال حاضر تیم های سبک تاگرا 3 نفره و 2 نفره آقایان خراسان رضوی در دور رفت رقابتهای لیگ دسته 2 کشور به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند که با توجه به بضاعتمان پیشرفت خوبی در چند سال اخیر برای سبک تاگرا استان محسوب می شود.



مسئول کمیته سپک تاگرا هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی با بیان اینکه در بخش بانوان نیز فعالیت هایی در حال انجام است ولی هنوز در این بخش در ابتدا راه قرار داریم گفت: به دلیل اینکه بازیکنان برای انجام این ورزش باید از مهارتهای کار با توپ و انعطاف بدنی بالایی برخوردار باشند علاقه مندان محدودی در این رشته ورزشی در خراسان رضوی فعالیت می کنند.



در صددیم اسکواش شهرستان های خراسان رضوی را فعال کنیم



رئیس هیئت اسکواش خراسان رضوی گفت: هیئت اسکواش 8 شهرستان خراسان رضوی فعال است اما از تجهیزات و زمین استاندراد برخوردار نیستند.

غلامحسن اصغری اظهار کرد: هیئت اسکواش در 8 شهرستان خراسان رضوی وجود دارد اما ورزشکاران به دلیل نبود تجهیزات و زمین استاندارد قادر به آماده سازی خود در حد مسابقات نیستند.



رئیس هیئت اسکواش خراسان رضوی با بیان اینکه در هر شهرستان باید حداقل 3 دیواره استاندارد وجود داشته باشد افزود: تعدادی از شهرستان ها آمادگی خود برای در اختیار قرار دادن سالن هایی برای تجهیز به امکانات تخصصی اسکواش را به هیئت استان اعلام کرده اند که با بازدید از آن ها در صورت دارا بودن شرایط لازم این ورزش به صورت تخصصی در این شهرستان ها نیز فعال خواهد شد.



اصغری با اشاره به برگزاری رقابت های آزاد اسکواش آقایان استان در روز 13 بهمن ماه در مشهد بیان کرد: علاوه بر آقایان، رقابت های آزاد اسکواش بانوان نیز به منظور شناسایی افراد برتر و به کار گیری آنان در تیم های استان جهت حضور در رقابت های کشوری آتی در روز 20 بهمن ماه در مشهد برگزار خواهد شد.



تلاش خود را برای کسب قهرمانی در لیگ دسته 2 خواهیم کرد



سرمربی تیم بسکتبال طرح مسکن ثامن مشهد گفت: درست است که در بازی اول در برابر تیم استقلال تهران نتیجه را واگذار کردیم اما برای قهرمانی در لیگ دسته 2 هنوز فرصت داریم.



مهدی صاحبیان که صعود تیمش به لیگ دسته یک کشور با قرار گرفتن در جمع 4 تیم برتر لیگ دسته 2 کشور قطعی شده است در ادامه کار برای کسب قهرمانی رقابت های لیگ دسته 2 بسکتبال کشور در اولین دیدار دور نیمه نهایی در مشهد مقابل تیم بسکتبال استقلال تهران با نتیجه 82 بر 74 شکست خود اظهار کرد: هنوز 2 بار دیگر فرصت داریم تا با کسب 2 پیروزی مقابل استقلال تهران به فینال صعود کنیم.



سرمربی تیم بسکتبال طرح مسکن ثامن مشهد با بیان اینکه برای کسب قهرمانی لیگ 2 کشور تمام تلاش خود را خواهیم کرد گفت: علیرغم اینکه بازیکنان تیم استقلال تهران از بازیکنان جوان مشهدی با تجربه تر هستند اما برای پیروزی مقابل این تیم در دیدار روز جمعه 13 بهمن در تهران امیدوار هستیم.



خراسان رضوی مجهزترین استان از نظر امکانات حرفه ای دارت در کشور است





مسئول کمیته دارت هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی گفت: با حمایت هایی که هیئت استان در زمینه دارت انجام می دهد مجهزترین امکانات دارت حرفه ای در کل کشور در اختیار دارت بازان خراسان رضوی قرار گرفته است.



مسعود قاسمی اظهار کرد: خراسان رضوی با دارا بودن 16 ایستگاه سوپر حرفه ای ویژه دارت در حد استاندارد های جهانی به عنوان مجهزترین استان از نظر امکانات حرفه ای دارت شناخته می شود که این حاصل تلاش و حمایت های هیئت انجمن های ورزشی استان از ورزش دارت در استان است.



مسئول کمیته دارت هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی با اشاره به کنسل شدن رقابت های جهانی دارت که قرار بود در کیش برگزار شود افزود: دور رفت رقابت های لیگ برتر دارت باشگاه های کشور در دو بخش آقایان و بانوان 26 و 27 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد و تیم 12 نفره دارت خراسان رضوی با حمایت هیئت انجمن های ورزشی استان در این رقابت ها حضور خواهند داشت.