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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

ستوده عنوان کرد:

ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی وظیفه روحانیون است

ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی وظیفه روحانیون است

نیر – خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی از جمله وظایف مهم روحانیون است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برنامه های هفته وحدت در جمع روحانیون شهرستان نیر تاکید کرد: در حال حاضر بازگشت به ارزشهای اسلامی ایرانی در خانواده های ایرانی به شدت احساس می شود و تبیین و فرهنگسازی آن به عهده روحانیون است.

وی با بیان اینکه روحانیت مورد اعتماد عقلی و قلبی آحاد مردم است، اضافه کرد: روحانیون می توانند با کردار و رفتار اسلامی خود بهترین سرمشقهای رفتاری و زندگی اجتماعی شوند.

ترویج سیره نبوی گره گشای مشکلات جامعه

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با تاکید به جایگاه سیره نبوی در حل مشکلات جاری اضافه کرد: باید در جامعه به این نکته تاکید شود که سیره نبوی گره گشای بسیاری از مشکلات عقیدتی و معنوی عصر حاضر است.

وی تاکید کرد: پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم با منش زندگی خود توانسته اند بهترین الگوهای رفتاری در مواجهه با آسیبهای اجتماعی و مشکلات جامعه را به یادگار بگذارند.

ستوده از روحانیان خواست با معرفی ارزشهای اعتقادی دین مبین اسلام و تبلور آن در شخصیت پیامبر اکرم (ص) مسیر درست ارزشهای زندگی اجتماعی را برای عموم مردم تبیین کنند.
 

کد مطلب 1802412

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