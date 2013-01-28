بانوان بسیجی گناوه ساحل این شهر را پاکسازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه بندر گناوه به عنوان قطب گردشگری جنوب ایران به شمار می آید که در تمام فصول سال شاهد حضور گردشگرانی از سراسر ایران است.

مسافرانی که اغلب پس از خرید در مجتمع های تجاری این بندر باستانی، ساحل این بندر را برای گذران ادامه سفر خود در این شهر انتخاب می کنند تا علاوه بر دیدن ساحل زیبای ماسه ای آن، لحظاتی را هم به تفریح در ساحل بپردازند.

به همین علت پاکسازی ساحل این بندر ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا خاطره خوشی از سفر در ذهن گردشگران که به این بندر مسافرت می کنند و شهروندانی که به ساحل می آیند، نقش ببندد.

حدود یکسال و چند ماه از آغاز این حرکت فرهنگی می گذرد و در این مدت شهروندان، گروه ها و نهادهای مختلفی در این کار شرکت کرده اند که امروز نیز این حرکت فرهنگی با حضور خواهران بسیجی بسیج سازندگی سپاه انصار الحسین (ع) شهرستان گناوه برگزار شد.

معاون فرهنگی هنری شهرداری بندر گناوه در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر و تشکر از حضور خواهران بسیجی اظهار داشت: اهتمام خواهران بسیجی به مقوله پاکسازی ساحل، نشان دهنده اهمیتی است که شما به نظافت و پاکیزگی ساحل زیبای بندر گناوه دارد.

روح الله ملکزاده در ادامه گفت: گناوه به عنوان قطب گردشگری استان و با دارا بودن ساحل زیبای ماسه ای که در نوع خود کم نظیر است، سالانه شاهد حضور مهمانان و مسافرین زیادی است که برای بازدید از این ساحل به شهر ما سفر می کنند.

ملکزاده با اشاره به وظیفه همگانی شهروندان در پاکیزگی ساحل بندر گناوه اضافه کرد: امروز پاکیزگی ساحل به عنوان یک وظیفه همگانی برای شهروندان گناوه به شمار می آید و شهروندان گناوه ای نیز به این امر واقف و اهتمام جدی می ورزند.

وی با اشاره به حضور گسترده شهروندان در پاکسازی ساحل به صورت هفتگی تاکید کرد: امروز شما خواهران بسیجی با حضور خودجوش خود علاوه بر پاکسازی ساحل به دیگر شهروندان نیز پاکسازی ساحل و تنظیف آن را هشدار می دهید.

معاون فرهنگی هنری شهرداری بندر گناوه در پایان گفت: تمیز بودن ساحل باعث امنیت خاطر شهروندان و گردشگرانی خواهد بود که ساحل را برای گذران اوقات فراقت خود انتخاب می کنند و زیبایی ساحل را دو چندان خواهد کرد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصار الحسین(ع) شهرستان گناوه هم در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه این مراسم گفت: این حرکت فرهنگی در راستای اردوهای جهادی بسیج سازندگی برنامه ریزی شده است.

حیدر خدرزاده اضافه کرد: در این اقدام فرهنگی و ارزشمند بیش از 40 تن از خواهران بسیجی بسیج سازندگی سپاه انصار الحسین(ع) یک کیلومتر از ساحل زیبای گناوه را پاکسازی کردند.

خدرزاده ادامه داد: نقطه آغاز این حرکت پارک هنرمندان تا استراحتگاه ساحلی شهرداری بندر گناوه بود که با تحسین دیگر شهروندان حاضر در ساحل مواجه شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصار الحسین(ع) شهرستان گناوه در پایان گفت: همکاری بسیج سازندگی سپاه شهرستان گناوه در زمینه های فرهنگی با شهرداری بندر گناوه مستمر بوده و تداوم خواهد یافت.