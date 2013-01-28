جزئیات افتتاح 1645 پروژه جدید گازی/ گازرسانی به 140 هزار مسکن مهر

جواد اوجی امروز در گفتگو با مهر درباره مهمترین پروژه های آماده افتتاح صنعت گاز در بهمن ماه سالجاری، گفت: برای ایام دهه فجر یکهزار و 645 طرح جدید گازرسانی به شهر، روستاها، صنایع و کارخانجات و پروژه های زیر بنائی در صنعت گاز ایران به طور رسمی افتتاح و راه اندازی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه برای بهمن ماه 24 شهر و 1147 روستای جدید به شبکه ملی گاز متصل خواهند شد، تصریح کرد: در مجموع ارزش سرمایه گذاری طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این حجم گسترده پروژه های گازی حدود پنج هزار و 380 میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه همزمان با افتتاح این پروژه، عملیات اجرایی یکهزار و 259 پروژه جدید در صنعت گاز آغاز خواهد شد، بیان کرد: در این مدت علاوه بر گازرسانی به شهرها و روستاها، 305 پروژه گازرسانی به صنایع و کارخانجات، 21 جایگاه سی.ان.جی و 22 طرح زیر نائی و جانبی در صنعت گاز افتتاح خواهد شد.

این مقام مسئول در پاسخ به مهر در خصوص طرح های گازرسانی به پروژه های مسکن مهر، توضیح داد: بهمن ماه سالجاری 116 پروژه جدید گازرسانی به مسکن مهر اجرایی می شود و در مجموع 140 هزار واحد مسکن مهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

به گزارش مهر، در حال حاضر بیش از 13150 روستای کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند و قرار است تا پایان سالجاری 850 روستای جدید به شبکه ملی گاز متصل شوند.

در شرایط فعلی بیش از 62 درصد خانوارهای روستائی و 97 درصد جمعیت شهری کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند که این سهم تا پایان برنامه پنجم توسعه افزایش می یابد.