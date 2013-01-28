برگزاری 25 درصد برنامه های فجر گلستان در گرگان/ اجرای 141 پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی صبح دوشنبه در شورای اداری شهرستان گرگان با اعلام این مطلب گفت: دهه فجر امسال شرایط خاصی است و حماسه حضور ملت باید ویژه تر شکل گیرد تا ثابت کنیم بر استمرار راه حضرت امام (ره) تحت زعامت رهبری تاکید داریم.

وی اظهار داشت: 22 بهمن فرصتی است تا اعلام کنیم؛ تحریم ها بر اراده ملت ما تاثیری نداشته است و همه نهادها وسازمان ها باید امسال را به صورا ویژه ببینند.

وی افزود: امسال در تمام روستاها ستاد دهه فجر برای آمادگی هرچه بیشتر برای حضور در راهپیمایی تشکیل شده است و هرشب در دهه فجر مراسم متمرکز در یک مسجد شهرستان برگزار و در 19 بهمن نیز مراسم غبارروبی مزارشهداء برگزار می شود که همه نهاد ها باید حضور موثرداشته باشند.

وی افزود: امسال بنا داریم در شهرستان گرگان اعزام کاروان راهیان نور را در سطح ادارات بین کارمندان نمونه و فرزندان کارمندان داشته باشیم واین افراد را به بسیج شهرستان معرفی کنیم و حمایت مالی اش را هم داشته باشند تااعزام ها به نحو مطلوبی صورت گیرد.

این مقام مسئول اظهار داشت: سهم شهرستانی از این تخصیص های راهیان نور باید به نحو مطلوب ومتناسب با شخصیت و شان شهرستان از راهیان نور گرفته شود.

فرماندار گرگان در ادامه بابیان اینکه هنوز گزارشی از وضعیت هوشمندسازی مدارس که مقرر بود انجام شود به بنده ارائه نشده است گفت: توقع ما این است که در خصوص احکامی که در قلع و قمع و تجاوز به عرصه های طبیعی و ساخت وساز غیر مجاز درشهرستان صادر شده است همه دستگاه ها و نهادهای مسئول باشدت وحدت برخورد کنند تا درس عبرتی برای کسانی باشد که به این عرصه ها تجاوز می کنند .

وی افزود: دستگاه هایی چون آبخیزداری، راه ، جهاد، امور آب و محیط زیست، فرمانداری و بخشداری باید در این زمینه بیشتر پیگیر باشند.



به گفته توشنی معاون فرماندار گرگان نیز در دهه فجر امسال در شهرستان گرگان 141 پروژه با هزینه 620 میلیارد ریال واشتغالزایی 177 نفر اجرایی می شود.