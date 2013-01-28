۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

جلال زاده خبر داد:

افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های دهه فجر با 10هزار و 410میلیارد ریال اعتبار

ارومیه- خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی از افتتاح طرح های دهه فجر به اعتبار 6 هزار و 900 میلیارد ریال و کلنگ زنی برخی طرح ها با اعتبار 3 هزار و 510 میلیارد ریال در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح امروز در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه اعتبار طرح های افتتاحی طی دهه فجر امسال 6 هزار و 900 میلیارد ریال در مناطق مختلف استان برآورد شده، افزود: در این راستا 439 طرح عمرانی و اقتصادی شامل 158 طرح شهری و 281 طرح روستایی آماده افتتاح و بهره برداری شده اند.

وی با بیان اینکه ارومیه با 85 طرح و یک هزار و 260 میلیارد ریال اعتبار بیشترین حجم طرحهای افتتاحی آذربایجان غربی طی دهه فجر امسال را شامل می شود، اظهار داشت: همچنین 6 هزار و 91 واحد مسکن مهر با یک هزار و 220 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت استان آماده بهره برداری هستند.

استاندار آذربایجان غربی از افتتاح 2 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت با 400 میلیارد ریال تسهیلات بانکی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد و اعلام کرد: مجموع واحدهای مسکن مهر افتتاحی استان طی این دهه 8 هزار و 91 واحد بوده با بهره مندی یک هزار و 620 میلیارد ریال تسهیلات بانکی است.

جلال زاده در خصوص طرحهای افتتاحی حوزه مقاوم سازی، بازسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی طی دهه فجر امسال، گفت: در این راستا نیز 341 پروژه با 220 میلیارد ریال اعتبار در مناطق مختلف شهری و روستایی استان آماده افتتاح و بهره برداری شده اند.

وی با اشاره به طرحهای آماده کلنگ زنی با سرمایه گذاری بخش خصوصی طی این دهه در سطح استان در حوزه های آب و فاضلاب، کشاورزی و پایانه ها در شهرستانهای ارومیه، پیرانشهر و پلدشت، ادامه داد: یک طرح سازمان اتکا در پلدشت با سرمایه گذاری یک هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار در صورت حضور وزیر دفاع کلنگ زنی می شود.

وی اظهار داشت: همچنین طرح سرمایه گذاری آژار برادوست با یک هزار و 300 میلیارد ریال، آب و فاضلاب با سرمایه گذاری 410 میلیارد ریال و پایانه خصوصی در تمرچین با 700 میلیارد ریال سرمایه گذاری آماده کلنگ زنی هستند.

