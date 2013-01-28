به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح امروز در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه اعتبار طرح های افتتاحی طی دهه فجر امسال 6 هزار و 900 میلیارد ریال در مناطق مختلف استان برآورد شده، افزود: در این راستا 439 طرح عمرانی و اقتصادی شامل 158 طرح شهری و 281 طرح روستایی آماده افتتاح و بهره برداری شده اند.

وی با بیان اینکه ارومیه با 85 طرح و یک هزار و 260 میلیارد ریال اعتبار بیشترین حجم طرحهای افتتاحی آذربایجان غربی طی دهه فجر امسال را شامل می شود، اظهار داشت: همچنین 6 هزار و 91 واحد مسکن مهر با یک هزار و 220 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت استان آماده بهره برداری هستند.

استاندار آذربایجان غربی از افتتاح 2 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت با 400 میلیارد ریال تسهیلات بانکی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد و اعلام کرد: مجموع واحدهای مسکن مهر افتتاحی استان طی این دهه 8 هزار و 91 واحد بوده با بهره مندی یک هزار و 620 میلیارد ریال تسهیلات بانکی است.

جلال زاده در خصوص طرحهای افتتاحی حوزه مقاوم سازی، بازسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی طی دهه فجر امسال، گفت: در این راستا نیز 341 پروژه با 220 میلیارد ریال اعتبار در مناطق مختلف شهری و روستایی استان آماده افتتاح و بهره برداری شده اند.

وی با اشاره به طرحهای آماده کلنگ زنی با سرمایه گذاری بخش خصوصی طی این دهه در سطح استان در حوزه های آب و فاضلاب، کشاورزی و پایانه ها در شهرستانهای ارومیه، پیرانشهر و پلدشت، ادامه داد: یک طرح سازمان اتکا در پلدشت با سرمایه گذاری یک هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار در صورت حضور وزیر دفاع کلنگ زنی می شود.

وی اظهار داشت: همچنین طرح سرمایه گذاری آژار برادوست با یک هزار و 300 میلیارد ریال، آب و فاضلاب با سرمایه گذاری 410 میلیارد ریال و پایانه خصوصی در تمرچین با 700 میلیارد ریال سرمایه گذاری آماده کلنگ زنی هستند.