  1. بین الملل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

نماینده سابق ژاپن:

خرید جزایر مورد مناقشه با چین توسط توکیو اشتباه بود

خرید جزایر مورد مناقشه با چین توسط توکیو اشتباه بود

نماینده سابق ژاپن در چین اقدام کشورش در خرید جزایر مورد مناقشه با چین را اشتباه خواند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "یوچیرو نیوا" امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در توکیو اعلام کرد: دولت ژاپن پس از آنکه تصمیم به خریداری جزایر مورد مناقشه گرفت، مرتکب اشتباه بزرگی شد و این اقدام تنها باعث برانگیختن شدن خشم چینی ها شد و هم اکنون دو طرف چاره ای جز حل مسالمت آمیز این اختلاف ندارند.

در پی مخدوش شدن روابط توکیو و پکن همزمان با بالاگرفتن اختلافات بر سر جزایر مورد مناقشه در دریای چین شرقی، ژاپن یوچیرو نیوا نماینده خود در چین را تغییر داد.

جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند. برنامه ژاپن برای خرید این جزایر از مالکان ژاپنی آنها خشم چین را در چند ماه گذشته بر انگیخته و تنش ها را بالا برده است.

کد مطلب 1802433

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها