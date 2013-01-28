خرید جزایر مورد مناقشه با چین توسط توکیو اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "یوچیرو نیوا" امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در توکیو اعلام کرد: دولت ژاپن پس از آنکه تصمیم به خریداری جزایر مورد مناقشه گرفت، مرتکب اشتباه بزرگی شد و این اقدام تنها باعث برانگیختن شدن خشم چینی ها شد و هم اکنون دو طرف چاره ای جز حل مسالمت آمیز این اختلاف ندارند.

در پی مخدوش شدن روابط توکیو و پکن همزمان با بالاگرفتن اختلافات بر سر جزایر مورد مناقشه در دریای چین شرقی، ژاپن یوچیرو نیوا نماینده خود در چین را تغییر داد.

جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند. برنامه ژاپن برای خرید این جزایر از مالکان ژاپنی آنها خشم چین را در چند ماه گذشته بر انگیخته و تنش ها را بالا برده است.