قهرمان کشتی یک روزه بوجود نمی آید/ بدنبال بازیکن بومی

علی بامشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشتی خراسان رضوی که روزی جمعیت چند هزار نفری را گرد تشک های خودش جمع می کرد اکنون مدت هاست که کم رونق شده است.

رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی افزود: در یک دوره ای قهرمانان و پهلوانان بسیار خوبی از خراسان به کشتی ایران و جهان معرفی شدند اما اکنون دیگر آن دوران گذشته است.

بامشکی گفت: خراسان در کشتی آنقدر سابقه خوبی دارد که ما نگران آینده کشتی در استان نباشیم اما باید بگویم قهرمان کشتی یک روزه یا یک شبه بوجود نمی آید.

وی افزود: اینکه برویم از استان های دیگر یا حتی از کشورهای دیگر کشتی گیر بیاوریم تا برای استان ما کشتی بگیرند شاید برای زنده نگه داشتن چراغ کشتی بد نباشد اما این کار برای کشتی ما در بلند مدت اثرات خوبی نخواهد داشت و با تجربه های کشتی استان را راضی نخواهد کرد.

رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی تاکید کرد: در لیگ برتر وقتی یک بازی کن غیر بومی بیاید برای ما آنقدر ارزشمند نیست و آن چیزی که کشتی خراسان را به اوج برخواهد گرداند توجه به کشتی گیران بومی است.

بامشکی با انتقاد از کم توجهی مسئولان قبلی هیئت در زمینه پشتوانه سازی در کشتی تصریح کرد: اگر از سال های پیش به فکر ساختن پشتوانه برای امروز بودیم اکنون مجبور نمی شدیم از کشتی گیر غیر بومی استفاده کنیم.

وی افزود: برای ساختن قهرمان کشتی باید حداقل چهار سال زمان داشته باشیم و در همین زمان نیز به طور مداوم زمینه را برای بروز استعدادهای نونهالان و نوجوانان فعالیت کنیم.

مشهد سال آینده یک تیم کشتی در لیگ برتر خواهد داشت



رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی اظهار کرد: با رایزنی های که بین هیئت کشتی استان و یکی از موسسات مالی و اعتباری استان انجام داده ایم مسئولان این موسسه قول داده اند که در زمینه تشکیل یک تیم قدرتمند کشتی با نام مشهد در لیگ برتر گام بردارند تا به این ترتیب مشهدی ها هم صاحب یک تیم لیگ برتری قوی در کشتی کشور باشند.

بامشکی بیان کرد: البته آن چیزی که برای هیئت استان بسیار اهمیت دارد استفاده از کشتی گیران بومی در این تیم لیگ برتری است.

تمام بدبختی مان از فوتبال است



وی گفت: همه تبیلغات به سمت فوتبال رفته است و همین مسئله بر جذب مخاطب رشته های دیگر از جمله کشتی تاثیر منفی داشته و امروز همه بدبختی ما از فوتبال است.

رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی افزود: فراموش نمی کنم زمانی را که اگر مثلا ساعت 14 مسابقه کشتی برگزار می شد از ساعت 10 صبح همان روز درب همین سالن مهران بسته می شد و دیگر جای سوزن انداختن در سالن پیدا نمی شد.

بامشکی بیان کرد: قهرمانان بومی استان در آن زمان هر کدامشان دهها نفر و بلکه صدها طرفدار را به سان های کشتی می کشاندند و آن چنان شور و هیجانی به پا می شد که هیچ کدام از ورزشکاران و ورزش دوستان ان لحظات را تا آخر عمرشان فراموش نخواهند کرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر گرایش همه جوان ها به سمت فوتبال است و در همین زمین استادیوم تختی جوانان زیادی را مشاهده می کنیم که از نقاط مختلف شهر برای انجام بازی و تمرینات فوتبال می آیند اما ما در هیئت کشتی وقتی اطلاعیه می دهیم و از جوانان برای شرکت در کلاس های کشتی دعوت کردیم فقط 350 نفر ثبت نام کردند.

رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی تصریح کرد: کلاس های کشتی که ما برگزار کردیم بدون دریافت هیچگونه وجهی بود اما به دلیل رفتن تبلیغات به سمت فوتبال کشتی در حاشیه قرار گرفته است.

فقط 10 درصد مخارج توسط اداره کل ورزش پرداخت شد



بامشکی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 31 مسابقه برگزار کردیم که برگزاری این مسابقات بین 800 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال هزینه در بر داشت و خدا پدر موسسه مالی حامی ورزش استان را بیامرزد که این هزینه ها را متقبل شد.

وی افزود: کل کمک اداره کل ورزش و امور جوانان حدود 10 درصد مبلغی که گفتم بوده است و محدودیت های مالی اجازه نداده که بیش از این کمکی از جانب مسئولان ورزش استان به دستمان برسد.

فعلا دستمان خالیست اما آینده کشتی خوب است



رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی عدم پشتوانه سازی را از دلایل عمده افت کشتی خراسان دانست و اظهار کرد: درست است که فعلا دستمان خالیست اما آینده ورزش کشتی استان را خوب می بینم.

بامشکی افزود: در حال حاضر نوجوانان و جوانانی در حال شکوفایی هستند و روزی که این ورزشکارن به ثمر برسند مطمئنا کشتی خراسان باز هم در کشور و جهان مطرح خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از افتخارات کشتی فرنگی استان علیرضا افتخاری کشتی گیر فرنگی استان است که در رده نوجوانان کشتی می گیرد و توانسته در مسابقات کشور ضمن کسب عنوان برتر در وزن خودش ستاره مسابقات نیز لقب بگیرد.

رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر باید ضمن حفظ سرمایه های قدیمی کشتی استان سرمایه گذاری بر روی نونهالان و نوجوانان کشتی گیر و مستعد را ادامه دهیم تا در آینده بتوانیم از ظرفیت های این ورزشکاران بومی استفاده کنیم.

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گفتگو: رضا آرمانیان