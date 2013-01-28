  1. اقتصاد
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

پورکاوه به مهر خبرداد:

آغاز توزیع 10 هزار تن مرغ در بازار/ قیمت زیر 5 هزار تومان

آغاز توزیع 10 هزار تن مرغ در بازار/ قیمت زیر 5 هزار تومان

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز توزیع 10 هزار تن مرغ منجمد در بازار از امروز دوشنبه خبرداد و گفت: قیمت این مرغ برای مصرف‌کنندگان در تهران کمتر از 5 هزار تومان خواهد بود.

علی‌اکبر پورکاوه در گفتگو با مهر از آغاز توزیع 10 هزار تن مرغ با قیمت مصوب دولتی از امروز دوشنبه خبرداد و گفت: توزیع مرغ تنظیم‌بازاری منجمد به صورت گسترده از محل ذخایر و به میزان تقاضای موجود از امروز در سراسر کشور آغاز شده است.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این مرغ با قیمت تحویل درب سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام در محل ذخایر، 4800 تومان در هر کیلوگرم خواهد بود.

وی تصریح کرد: قیمت مصرف‌کننده مرغ در استانهای کشور بر اساس ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد شد و قیمت در اختیار شورای کنترل هر استان خواهد بود.

به گفته پورکاوه، قیمت هر کیلوگرم مرغ تنظیم بازاری در تهران کمتر از 5 هزار تومان خواهد بود، این در حالی است که شبکه‌های توزیع در سراسر کشور را سازمانهای صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کنند.

کد مطلب 1802436

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