به گزارش خبرگزاری مهر، با افزایش دستگاه‌های فناورانه برای دنبال کردن وضعیت جسمانی و سلامتی شاید این آمار قدری تعجب برانگیز باشد، اما تنها 21 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از یک گجت، برنامه اجرایی یا وب سایت برای دنبال کردن این اطلاعات استفاده می‌کنند.

تقریباً نیمی از افرادی که در این تحقیقات شرکت کرده‌اند (49 درصد) اظهار داشتند که آنها این اطلاعات را در ذهن خود نگاه می‌دارند و 34 درصد از آنها این اطلاعات را روی کاغذ مثل یک دفترچه یادداشت حفظ می‌کنند.

شرکت کنندگان در این تحقیقات برای پاسخ به این پرسش چندین گزینه در اختیار داشتند اما نتایج نشان می‌دهد که 50 درصد از مردمی که سلامتی خود را دنبال می‌کنند یادداشت‌هایی را به شکلی منظم روی یک تکه کاغذ و یا یک دستگاه الکترونیکی نگاه می‌دارند.

سوزانا فاکس معاون مدیر بخش استراتژی دیجیتال در مرکز تحقیقاتی پیو اظهار داشت که این نخستین تحقیقاتی است که پیگیری وضعیت سلامتی را میان مردم بررسی کرده است.

وی افزود: ما به این نتیجه رسیدیم که برای پیگری وضعیت سلامتی یک قلم و کاغذ سنتی در میان مردم بیشتر مورد توجه است و در این راستا فناوری نقش چندان بزرگی برعهده ندارد.

براساس اظهارات این پژوهشگر، وضعیت کنونی چالشی برای توسعه دهندگان فناوری محسوب می‌شوند که می‌خواهند در رویکرد این افراد تغییر به وجود آورند که آنها برای دنبال کردن وضعیت سلامتی خود از فناوری بهره بگیرند.

این چالش برای طراحی برنامه‌ها و گجت‌های ساده‌ای است که بتواند وضعیت سلامتی و جسمانی فرد را به جای قلم و کاغذ دنبال کند و در عین حال کاربر نتواند در مقابل آن از خود مقاومت نشان دهد.

تحقیقات پیو همچنین وضعیت افرادی را بررسی کرده که دارای شرایط خاص هستند و برای دنبال کردن شاخص‌های سلامتی خود از فناوری استفاده می‌کنند.

البته این وضعیت در میان افرادی قابل مشاهده است که با بیش از یک وضعیت حاد زندگی می‌کنند.