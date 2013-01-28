خط قرمز پلیس در تعطیلات پیش رو/ ابطال دفترچه راننده تصادف دیروز راهیان نور

سرهنگ رضا سلبی با اشاره به تمهیدات پلیس راهور برای تعطیلات پیش رو به خبرنگار مهر گفت: در تعطیلات فردا و آخر هفته سرعت غیرمجاز و تجاوز به چپ دو خط قرمز پلیس هستند و با متخلفان قاطعانه برخورد می شود. این دو تخلف مهمترین علل وقوع تصادفات مرگبار در جاده ها هستند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس راه با توجه به افزایش سفرها همانند گذشته در جاده ها حضور داشته و با تخلفات حادثه ساز برخورد می کنند. خودرو رانندگانی که مرتکب دو تخلف حادثه ساز به صورت همزمان شوند طبق قانون توقیف می شود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با اعلام اینکه در تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان در استان ایلام یک نفر کشته و 16 تن نیز زخمی شدند، افزود: این حادثه 6 صبح دیروز در استان ایلام رخ داد که به علت واژگونی اتوبوس یک دانش آموز کشته و 16 نفر زخمی شدند. دفترچه راننده بلافاصله به علت مقصر بودن در تصادف منجر به مرگ و جرح باطل شد و این راننده اجازه رانندگی در ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر را ندارد.