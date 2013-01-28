ارتش سوریه کنترل اوضاع را به دست گرفته است/حامی مقاومت می مانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه "المنار" گزارش داد بشار اسد اوضاع سوریه را از نزدیک دنبال می کند، تیم همراهش نیز از قصر "الروضة" کارها را به صورت عادی پی می گیرند.

بشار اسد تاکید کرد: ارتش سوریه زمام امور را در دست گرفته و پیروزی های بزرگی را به دست آورده است که به زودی از آنها پرده برخواهد داشت.



وی گفت: گروهک های تروریستی که توسط برخی کشورها تامین مالی می شوند، طی چند روز گذشته ضربات سنگینی را از سوی ارتش متحمل شده اند .



رئیس جمهوری سوریه به مانع تراشی غربی ها و متحدانشان در برابر حل مسالمت آمیز بحران سوریه اشاره و خاطر نشان کرد: آمریکا در حال حاضر آمادگی ارائه راه حلی ندارد.



وی با بیان اینکه روسیه همچنان از سوریه حمایت خواهد کرد، تاکید کرد به بندهای معاهده ژنو پایبند خواهیم بود.



نیروهای ارتش سوریه زمام امور را به دست گرفته اند





بشار اسد طی دیدار و گفتگویی که با خبرنگاران "الاخبار" داشت به صورت دقیق اوضاع استانهای سوریه را تشریح کرد و همچنین به دقت از تلاشهای بین المللی برای حل بحران سوریه سخن گفت.



در ادامه، افرادی که با وی دیدار داشتند، گفتند: اگر بشار اسد این گونه رفتار نمی کرد، تاکنون دولت سوریه نمی توانست مقاومت کند و ارتش هم یارای ایستادگی در برابر تروریستها را نداشت.



رئیس جمهور سوریه در ادامه به خبرنگاران گفت : ارتش زمام امور را به دست گرفته است و در این زمینه به موفقیت هایی دست یافته است که به زودی به آنها اشاره خواهد کرد. وی در ادامه افزود: ارتش مانع سیطره افراد مسلح بر تمام استانها شده است.



همچنین بشار اسد در خصوص پایتخت گفت : دمشق در بهترین شرایط ممکن به سر می برد و با وجود تلاشهای افراد مسلح ، این شهر به ویژه فرودگاه آن در امنیت کامل به سر می برد.



وی در خصوص اردوگاه "یرموک" خاطر نشان کرد وضعیت خاص این اردوگاه و نمادی که دارد، سران سوریه را بر آن داشت تا در قبال افراد مسلحی که بخشی از آن را به اشغال خود در آورده اند، تصمیمی اتخاذ نکنند و تصمیم گیری درباره این معضل را به گروههای فلسطینی واگذار کردند.



اسد در ادامه افزود: به جای اینکه برخی از افراد شاهدان ما در مسأله اردوگاه یرموک و رفتار ما با این افراد باشند که رفتار و تعامل ما با این افراد بدون نگاه به مذهب یا دین است، به شاهدان دروغینی تبدیل شده اند که ادعا می کنند دولت سوریه با مذهب گرایی با این افراد رفتار می کند و در واقع این مسأله ای است که مرا به درد می آورد.



اسد تاکید کرده است با وجود مواضع رهبران برخی گروههای فلسطینی(در اشاره به تغییر موضع خالد مشعل) سوریه هرگز از ادامه حمایت از مقامت فلسطین دست برنخواهد داشت.



رئیس جمهور سوریه در ادمه افزود: هم اکنون 15 هزار شهروند داوطلبانه به حمص بازگشته اند و ملت سوریه از این حالتی که در این کشور روی داده است، ناراحت هستند و صبراز کف داده اند.



بشار اسد با بیان اینکه خاک سوریه به زودی از وجود گروههای مسلح پاکسازی خواهد شد، در ادامه گفت : بستن مرزهای ترکیه در برابر قاچاق اسلحه و افراد مسلح به معنای از بین بردن منابع تأمین مالی و تسلیحاتی تروریستها تنها در خلال مدت کوتاهی است و می توان کار آنها را در خلال تنها دو هفته یکسره کرد.



آمریکا آمادگی ارائه راه حلی ندارد



به گزارش مهر، کسانی که با بشار اسد دیدار کرده بودند به نقل از وی گفتند : گروهکهای مسلح که از برخی کشورها تامین مالی می شوند، در چند روز گذشته ضربات سختی را از ارتش سوریه متحمل شده اند. این تغییر و تحول با تحرکات بین المللی همراه بود که از مهمترین آنها قرار دادن "جبهة النصرة" در فهرست تروریستها توسط آمریکا بود. در واقع این اقدام آمریکا به معنای پاکسازی کامل چنین گروهک های تروریستی وابسته به "القاعده" در طی مراحل بعدی است.



اسد در ادامه افزود: آمریکا آمادگی ارائه راه حل برای حل بحران سوریه را ندارد و روسیه همچنان از سوریه پشتیبانی خواهد کرد .



رئیس جمور سوریه با اشره به اینکه روسیه از حکومت سوریه دفاع نمی کند، بلکه مدافع حقوق خود است، تاکید کرد: سوریه از بندهای معاهده ژنو چشم پوشی نخواهد کرد .



وی در خصوص اخضر ابراهیمی گفت : این کشور همچنان با "اخضر ابراهیمی" فرستاده سازمان ملل همکاری خواهد کرد.



خبرنگاران پس از دیدار با اسد تاکید کردند: ابراهیمی طرح کناره گیری بشار اسد را به صورت دیپلماتیک در مرحله انتقالی با این قاعده که هر رئیس جمهوری در چنین مرحله ای بدون اختیارات خواهد بود، مطرح کرد، اما بشار با شیوه خاصی به ابراهیمی فهماند که تنها راه حل قطعی در بحران سوریه شرایط میدانی است که هر روز به سود دولت سوریه پیش می رود.



رئیس جمهور سوریه در پایان تاکید کرد: طرح هایی برای بازگرداندن پناهندگان سوری به خانه و کاشانه خود در نظر داریم که در فرصتی مناسب به آنها اشاره خواهیم کرد.



بر اساس این گزارش، امروز اسد رخدادهای مربوط به جنگ را پیگیری می کند، به اعتقاد خودش، توانسته دشوارترین گام را بردارد، امور به زودی روشن خواهد شد.