تعمیق معنویت در سپاه ناحیه مقاومت بسیج تایباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدارحسن نعمتی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تایباد صبح دوشنبه در خصوص تعمیق معنویت به خودسازی، الگو قرار دادن بزرگان اشاره داشت و اظهار کرد: توجه به مبانی و مبادی اخلاقی و ادب متعالی و الهی گون می تواند سعادت بشر را هم در دنیا و هم در عقبی فراهم آورد و موجب پیشرفت و تعالی روحی و معنوی شود.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تایباد گفت: دین اسلام نیز مانند سایر ادیان الهی نوع بشر را به حسن خلق دعوت می کند و از رفتار و کردار ناپسند و زشت نسبت به همنوع بر حذر می دارد.

نعمتی بیان کرد: حضرت محمد ( ص ) باحسن سلوک قلوب مردم را جذب کرده و سخن خداوند را در گوش جانشان زمزمه می فرمودند.

