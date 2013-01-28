نرم افزار پیامبر اعظم(ص) توسط مرکز نور عرضه شد

اکبر پوست چیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: آخرین نسخه های نرم افزار پیامبر اعظم(ص) عرضه شده است.



وی گفت: این نرم افزار متن کامل 2 عنوان کتاب شامل حکمتنامه و پیامبر اعظم(ص) از نگاه قرآن و اهل بیت در 15 جلد است.



مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور ادامه داد: متن و ترجمه قرآن کریم با امکان جستجو در متن قرآن از طریق ریشه ها و واژگان، امکان مقایسه 2 متن مختلف از یک یا 2 کتاب با یکدیگر، محدود کردن دامنه پژوهش و جستجو در کتاب های برنامه با استفاده از امکان دامنه، قابلیت جستجوهای متنوع و پیشرفته در متن و فهرست کتب از طریق کلمه و ترکیب واژه از قابلیت های این نرم افزار است.



وی ادامه داد: جستجو در کل عناوین ابواب کتاب از طریق فهرست گزینشی، دسترسی به واژه مورد نظر در متن کتاب جاری به وسیله جستجوی فعال، امکان استفاده از متن کامل 10 دوره لغت نامه عربی و فارسی با قابلیت جستجو و دسترسی به قابلیت های پژوهشی دیگر از دیگر قابلیت های این نرم افزار است.



پوستچیان بیان کرد: نمایه زنی، حاشیه نویسی، رنگی کردن متون، علامت گذاری و انتقال مستقیم متن دلخواه به محیط word و ذخیره سازی متن از دیگر قابلیت های نرم افزار است.



وی گفت: بسته علمی پژوهشی مرکز نور شامل 2 نرم افزار پیامبر اعظم و سیره معصومان و دانشنامه حضرت محمد(ص) است.



مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور بیان کرد: نرم افزار سیره معصومان نیز شامل زندگی نامه حضرت رسول و اهل بیت(ع) است و بخش اعظم این نرم افزار به شخصیت پیامبر(ص)، دوران قبل از بعثت و قبل از آن شامل زندگی شخصی، فردی و اجتماعی حضرت رسول(ص) می شود.

