به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه اعلام شد اختصاص ارز مرجع به واردات برنج از سوی دولت منتفی شده و این کالا باید برای واردات، حتما از ارز مبادلاتی استفاده کند، دولت به تازگی تصمیم گرفته است که ارز مرجع را کماکان به واردات این کالا اختصاص دهد و در کنار آن، امکان استفاده از سایر روش‌های تامین ارز از جمله استفاده از ارز مرکز مبادلات ارزی نیز فراهم باشد.

این در شرایطی است که اختصاص ارز مرجع به واردات برنج، دیگر شرایط سابق را پیش روی واردکننده قرار نمی‎‌دهد که او بتواند، برنج را با ارز 1226 تومانی وارد کرده و بعد از محاسبه سودهای کلان برای خود، آن را به هر قیمتی که بخواهد در بازار به فروش برساند.

بر این اساس، دولت ضوابط جدیدی را پیش روی واردکنندگان برنج قرار داده است تا در صورت استفاده از ارز مرجع برای واردات، حتما برنج وارداتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل داده و این شرکت، خود تصمیم‌گیرنده در رابطه با شیوه توزیع و حتی شبکه توزیع این کالا باشد.

در این میان، البته رانت‌هایی که پیش روی برخی واردکنندگان قرار داشت، از میان برداشت خواهد شد، این در حالی است که برخی از رسانه‌ها خبر از وجود رانت‌های بسیار برای دو شرکت عمده واردکننده برنج بودند.

علی‌اکبر پورکاوه در گفتگو با مهر با تائید این خبر گفت: براساس تصمیم دولت، امکان استفاده برنج از سایر ارزها از جمله ارز مرکز مبادلات ارزی برای واردات هم اکنون فراهم خواهد شد.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس برنج، کماکان ارز مرجع دریافت خواهد کرد؛ اما واردکنندگان برنج باید برنج وارداتی خود را تحویل وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران به نمایندگی از این وزارتخانه تحویل دهند.

پورکاوه اظهار داشت: برنج‌های وارداتی با ارز مرجع، از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری خواهد شد و بر این اساس، قیمت و شبکه توزیع نیز به صورت تعریف‌‎شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معین خواهد شد.

وی گفت: این تصمیم علاوه بر اینکه رقابت مثبت و موثری را در میان واردکنندگان ایجاد می‌کند، می‌تواند در زمینه قیمت، کیفیت و تنوع واردات برنج از سایر کشورها، تاثیرگذار باشد.

به گفته پورکاوه، در این میان رانت‌هایی که در واردات برنج برای عده‌ای شکل گرفته است، شکسته خواهد شد و در نهایت به نفع تامین‌کنندگان واقعی و مصرف‌کنندگان در بازار تمام خواهد شد.

به گزارش مهر، در نه ماهه اول امسال نزدیک به یک میلیون تن برنج به ارزش حدود 884 میلیون دلار وارد کشور شده است. در همین حال، به تازگی نیز 11 هزار تن برنج آرژانتینی نیز به کشور وارد و در بازار توزیع شده است. کشورهای هند، امارات و پاکستان، سه کشور عمده مبدا واردات برنج ایران بوده‌اند.