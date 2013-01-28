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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

تبارکی خبر داد:

برپایی نمایشگاه بهاره در شهریار/ 550 غرفه به شهروندان خدمات ارائه می دهند

برپایی نمایشگاه بهاره در شهریار/ 550 غرفه به شهروندان خدمات ارائه می دهند

شهریار - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی فرمانداری شهریار از برپایی نمایشگاه بهاره در این شهرستان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه 550 غرفه به شهروندان خدمات مختلفی را ارائه می دهند.

کریم تبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و افزایش میزان تقاضای شهروندان برای تامین مایحتاج و کالاهای اساسی، جلسه ستاد تنظیم بازار در این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستان شهریار در اسفندماه سال جاری در محل میدان معلم شهریار برپا می شود.

این مسئول عنوان کرد: در این نمایشگاه حدود 550 غرفه برای عرضه مستقیم ارزاق عمومی و مایحتاج مردم در شب عید برپا می شود.

تبارکی ادامه داد: درا ین نمایشگاه تمامی قیمت اجناس 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد.

معاون برنامه ریزی فرماندار شهریار از توزیع مرغ تازه و گوشت با قیمت مناسب در محل این نمایشگاه خبر داد و یادآو شد: همچنین طبق برنامه ریزی مقرر شده است که برنج از طریق شرکتهای تعاونی در ادارات، کارخانه ها و بازار روزهای تمامی  شهرها با قیمت مصوب توزیع شود.

کد مطلب 1802451

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