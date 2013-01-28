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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

رضایی درحوزه علمیه قره بلاغ:

وحدت رمز پیروزی/ اوضاع در آینده بهتر می شود

وحدت رمز پیروزی/ اوضاع در آینده بهتر می شود

قره بلاغ - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در برابر دشمنان باید به سلاح علم و دانش مجهز بود و باید همه قومیت ها متحد باشند تا به پیروزی برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح دوشنبه طی سخنرانی در جمع طلاب حوزه علمیه قره بلاغ افزود: مهمترین عامل پیروزی ما وحدت مسلمانان و جامعه است و اقوام باید متحد باشند تا پیروز میدان باشیم.

وی تاکید کرد: همچنین باید به آنچه که امام و رهبری می گویند، عمل و اطاعت کنیم و از مسیر ولایت خارج نشویم.
 
رضایی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ودیعه الهی است که باید آن را حفظ کنیم، تصریح کرد: نباید اجازه داد دشمنان به انقلاب ضربه وارد کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحریمها یادآور شد: گرچه تحریم، فشار زیادی وارد می کند اما اگر تحمل کنیم در آینده وضعمان بهتر می شود و مشکلات جامعه مرتفع می شود.
 
وی افزود: با اینکه بحران شدید در دنیا وجود دارد اما رسانه ها تمام تجهیزات خود را بکار گرفته اند تا به اسلام و ایران ضربه وارد کنند و در مقابل آنان باید متحد بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از این جلسه و در دیدار با رئیس حوزه علمیه قره بلاغ نیز گفت: حوزه علمیه نقش زیادی در گسترش دین اسلام دارد و باید طلاب خوب در جامعه تربیت کنید و مسئولیت شما در این امر زیاد سنگین است.

آخوند نظری رئیس حوزه علمیه قره بلاغ نیز با تاکید بر وحدت شیعه و سنی تصریح کرد: امیدواریم این امانت را به دست امام زمان برسانیم.
 
سفر دو روزه رضایی به گلستان از صبح یکشنبه آغاز شد.
کد مطلب 1802452

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