وحدت رمز پیروزی/ اوضاع در آینده بهتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح دوشنبه طی سخنرانی در جمع طلاب حوزه علمیه قره بلاغ افزود: مهمترین عامل پیروزی ما وحدت مسلمانان و جامعه است و اقوام باید متحد باشند تا پیروز میدان باشیم.

وی تاکید کرد: همچنین باید به آنچه که امام و رهبری می گویند، عمل و اطاعت کنیم و از مسیر ولایت خارج نشویم.

رضایی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ودیعه الهی است که باید آن را حفظ کنیم، تصریح کرد: نباید اجازه داد دشمنان به انقلاب ضربه وارد کنند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحریمها یادآور شد: گرچه تحریم، فشار زیادی وارد می کند اما اگر تحمل کنیم در آینده وضعمان بهتر می شود و مشکلات جامعه مرتفع می شود.

وی افزود: با اینکه بحران شدید در دنیا وجود دارد اما رسانه ها تمام تجهیزات خود را بکار گرفته اند تا به اسلام و ایران ضربه وارد کنند و در مقابل آنان باید متحد بود.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از این جلسه و در دیدار با رئیس حوزه علمیه قره بلاغ نیز گفت: حوزه علمیه نقش زیادی در گسترش دین اسلام دارد و باید طلاب خوب در جامعه تربیت کنید و مسئولیت شما در این امر زیاد سنگین است.



آخوند نظری رئیس حوزه علمیه قره بلاغ نیز با تاکید بر وحدت شیعه و سنی تصریح کرد: امیدواریم این امانت را به دست امام زمان برسانیم.

سفر دو روزه رضایی به گلستان از صبح یکشنبه آغاز شد.