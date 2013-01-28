به گزارش خبرگزاری مهر، علی حاجی رضا اظهار داشت: شهرداری قم به منظور گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران نسبت به آذین بندی، چراغانی و نورافشانی شهر بویژه مناطقی که مردم جهت تظاهرات در روزهای انقلاب حضور داشتند؛ اقدام می‌نماید.



وی افزود: با توجه به تأکید شهردار کلانشهر قم مبنی بر توجه ویژه به این ایام و رسیدگی ویژه به هسته مرکزی شهر خصوصا اطراف حرم و بیت حضرت امام(ره) همزمان با سالگرد ورود حضرت امام خمینی (ره) به کشور در روز 12 بهمن‌ماه از حرم مطهر حضرت معصومه(س) تا بیت ایشان آذین بندی ویژه خواهد شد و بیت امام راحل توسط کارکنان شهرداری قم گلباران می‌شود.



شهدای انقلاب در محل شهادتشان معرفی می‌شوند



بنیاد شهید وامور ایثارگران قم اعلام کرد: شهدای انقلاب اسلامی که در تظاهرات علیه رژیم طاغوت در خیابانهای شهر قم به شهادت رسیدند در محل شهادتشان معرفی می‌شوند.



تصاویر و مشخصات اعم از نام و سال تولد و سال شهادت و نحوه شهادت این شهدا به وسیله نصب بنر در محل شهادت ایشان معرفی می شوند.



در طول دوران انقلاب اسلامی در جریان تظاهرات علیه رژیم منحوس پهلوی بیش از 50 نفر از مردم حق طلب در خیابانهای قم به خاک و خون کشیده شدند.



این شهدا در خیابانهای ارم، انقلاب(چهارمردان)، آبشار، چهار راه غفاری، 19دی، امام ، معلم مقابل بیت امام، میدان شهدا و... به شهادت رسیدند.



خون پاک این شهدا عطر شهادت را در کوچه ها و خیابانهای شهر پراکند و جوشش خون همین عزیزان باعث عزت و سربلندی و پیروزی ملت بر دشمنان اسلام و قرآن و حاکمیت اسلام گردید.

