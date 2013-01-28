مضرات برنامه های ماهواره ای را در خانواده ها اطلاع رسانی کنید

محمد زیدوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها باید در راستای گسترش این امر مهم تلاش کنند و نیز نقش آموزش وپرورش و دانشگاهها در آگاهی سازی خانواده ها بسیار مهم به شمار می رود.



وی همچنین بیان داشت: از این نکته نیز نباید غافل شد که جامعه ما یک جامعه در حال گذرا است و در این میان موجی که بر طبقه بالا و متوسط تاثیر می گذارد طبقات پایین جامعه را هم متأثر می سازد.



وی با بیان اینکه مدیران فرهنگی جامعه باید حرکت خلاقانه و آگاهانه ای را برای کاهش اثرات منفی برنامه های شبکه های ماهواره آغاز کنند اضافه کرد: ما می توانیم در پرتو ارائه مبانی هنجاری خود در رسانه های خاص به مقابله با شبیخون فرهنگی بیگانه بپردازیم.



زیدوند با اشاره به اینکه یکی از روش های دیرین دشمن برای گسترش سلطه خویش استفاده از باورهای انحرافی در برابر عقاید و ارزش های اسلام اصیل است تصریح کرد: آنان می کوشند مذهب را که عامل بیداری، پویایی، ستم ستیزی، عدالت گستری و فراهم آورنده سعادت دنیا و آخرت است به عامل تخدیر، انزواطلبی، واپس گرایی، رهبانیت و امری شخصی تبدیل کنند.



وی اظهار داشت: آنان با این شگرد بیشترین سعیشان در درست کردن عقاید نسل جوان بر طبق خواسته ها و اهداف خودشان است.



فرماندار کمیجان با اذعان به تعبیر امام خمینی (ره) ابراز داشت: دشمنان می خواهند اسلام ناب محمدی (ص) را به اسلام امریکایی مبدل سازند و تأکید بر اختلاف های مذهبی، ترویج خرافه گرایی، ترویج مذهب های دروغین، تحریف مفاهیم والایی همچون انتظار، توکل، دعا، و نیز ارائه نظریه های ویرانگر گوناگون علیه مذهب همه برای رسیدن به این هدف شوم سازمان دهی و اجرا می شود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع این شبکه های ماهواره ای با روش های به ظاهر علمی، دینی و حتی طنز، در سست کردن عقاید مردم می کوشند و این برنامه ها نسل جوان را به ابتذال می کشاند اما مردم ما بخصوص نسل جوانمان مانند همیشه برای سرنگونی دشمنان انقلاب می کوشند و چون کوهی استوار در برابر آنان می ایستند.