روایت باب وودوارد از سیاست امنیتی-خارجه آینده آمریکا با حضور هیگل

به گزارش خبرگزاری وودوارد در مقاله خود در روزنامه واشنگتن پست مینویسد، اوباما در ماههای آغازین ریاست جمهوریاش در سال 2009 در ملاقاتی نظر هیگل را در مورد سیاست خارجی و مسائل امنیتی دفاعی آمریکا جویا میشود.
در آن زمان هیگل به اوباما میگوید: "ما در دورهای هستیم که نظمِ جهانیِ جدیدی ایجاد شده است. ما این نظم را کنترل نمیکنیم. شما باید همه چیز، هر فرض، هر چیزی که آنها [ارتش و دیپلماتها] به شما میگویند را بررسی و مورد سوال قرار دهد."
هیگل در ادامه به اوباما میگوید او به عنوان رئیس جمهور آمریکا باید نقش آمریکا در این نظم جهانی جدید را مورد بررسی قرار دهد. همچنین هیگل از اوباما میخواهد تا نقش ارتش آمریکا و هزینههای استفاده ارتش آمریکا در جنگهای خارجی را مورد بررسی قرار دهد.
هیگل در این ملاقات به اوباما میگوید افغانستان برای دوره اول ریاست جمهوری و شاید حتی دوره دوم ریاست جمهوری اوباما تعیین کننده خواهد بود. همچنین هیگل در سال 2009 مخالفت خود را با تصمیم اوباما مبنی بر اعزام 51000 سرباز آمریکایی جدید به افغانستان را به صورت غیرعلنی اعلام کرده بود.
وودوارد مینویسد در دورهای که دولت اوباما در تلاش است تا نقش آمریکا را در دنیای پساابرقدرتی تعریف کند، جهانبینی اوباما و هیگل به یکدیگر نزدیک است. اوباما و هیگل با این دلائل که جنگ افغانستان درست مدیریت نشد و لزومی هم برای جنگ عراق وجود نداشته است، جنگهای جرج بوش را به چالش کشیدند. جنگ برای اوباما و هیگل یک گزینه است، اما "آخرین گزینه" است.
وودوارد مینویسد بر اساس نظم جهانی جدید باید از نقش آمریکا در این ساختار جدید کاسته شود و این کاهش نقش،یک انتخاب نیست. بلکه کاهش نقش آمریکا در جهان یک واقعیت پیشِ روی است. این روزنامهنگار کهنهکار آمریکایی میافزاید باید با شکی عمیق به ارتش آمریکا نگریست زیرا قسمت عمدهای از ساختار نظامی و سیاست خارجه آمریکا قدیمی شده است و آمریکا باید از باتلاقهای مانند افغانستان اجتناب کند.
وودوارد ختم کلام خود را در مورد درگیری آمریکا در جنگهای خارجی این گونه بیان میکند که آمریکا باید خود را از این جنگهای زمینی گسترده–عراق و افغانستان- بیرون بکشد، و در صورت امکان از جنگهای بزرگ آینده نیز اجتناب کند.
وودوارد در ادامه مینویسد، در صورت انتخاب هیگل به عنوان وزیر دفاع آمریکا، او و رئیس جمهوری آمریکا وظیفه سنگین هدایت آمریکا در نظم نوین جهانی مطرح شده را خواهند داشت.
وودوارد در پایان مینویسد، بر اساس تجارب گذشته هیگل، هر چند جنگ به عنوان یک گزینه همواره در ذهن هیگل وجود خواهد داشت، اما وی به عنوان یک کهنه سرباز جنگ ویتنام و در مقام وزیر دفاع، از ویتنامی دیگر برای آمریکا اجتناب خواهد کرد. از سوی دیگر دیدگاه اوباما در مورد رویارویی با مسائل سیاست خارجه آمریکا تا حد زیادی با دیدگاه هیگل همخوانی دارد و به نظر میرسد هیگل نیمه گمشده اوباما برای هدایت سیاست امنیتی-خارجه آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما باشد.
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