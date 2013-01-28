غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قبول مسئولیت مسابقات لیگ دسته اول ضمن بیان مطلب فوق گفت: کار در لیگ آزادگان بسیار سخت است زیرا تیمهای مشکلات زیادی از نظر سختافزاری و نرمافزاری دارند که باید با تلاش شبانهروزی این مشکلات را برطرف کرد.
وی افزود: در سازمان لیگ آزادگان، علاوه بر برگزاری مسابقات لیگ دسته اول، باید برای هرچه بهتر انجام شدن رقابتهای لیگ دسته دوم، لیگ دسته سوم و مسابقات لیگ برتر، دسته اول و دستههای پائینتر ردههای امید، جوانان، نوجوانان و نونهالان برنامهریزی منسجمی داشت که با توجه نیروهای اندکی که در اختیار داریم، سعی میکنیم این رقابتها به نحو احسن برگزار شود.
مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول همچنین تاکید کرد: فوتبال ایران در شرایطی پیشرفت قطعی خواهد کرد که تیمهای پایه باشگاهها و تیمهای لیگهای دسته اول، دوم و سوم بتوانند با استعدادیابی و تربیت صحیح بازیکنان، پشتوانهسازی خوبی را برای تیمهای لیگ برتری انجام دهند.
بهروان با اشاره به اینکه برای هرچه بهتر برگزار شدن مسابقات در ردههای پائین نیاز به یک ردیف بودجه است، در پایان گفت: برای موفقیت فوتبال باشگاهی همه باید همدل بوده و اجازه دهند اقدامات لازم با برنامهریزی و نظم مسنجی پیش برود تا در آیندهای نزدیک شاهد پیشرفت سختافزاری و نرمافزاری باشگاهها و در نهایت موفقیت آنها در عرصههای بینالمللی باشیم.
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