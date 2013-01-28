کمیته شناسایی افراد خیر برای جمع آوری کتابهای اهدایی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن مطیعی جلسه مشترک کمیته نهضت دائمی مطالعه مفید و انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فراهان گفت: با مشارکت فرمانداری این شهرستان با هدف اهتمام در جهت فرهنگسازی اهدای کتاب توسط مردم این کمیته تشکیل می شود.



وی اظهارداشت: در صورت ایجاد کتابخانه مشارکتی با همکاری خیرین و اماکن بلا استفاده اداری این کتابخانه ها از محل نیم درصد تجهیز وخواهند شد.

گفتنی است در این جلسه نام کتابخانه فرمهین به نام قائم مقام فراهانی و نام کتابخانه خنجین به نام کتابخانه سردار شهید اسدالله هاشمی نامگذاری شد.

پیچ تند کمربندی جنوبی اراک بار دیگر حادثه ساز شد



پلیس راهور استان مرکزی از تصادف میان مینی بوس و کامیونت در پیچ تند کمربندی جنوبی در نزدیکی شهرک ولیعصر اراک خبر داد.



سرهنگ ابوالفضل امیدی افزود: تعداد تصادفات در این پیچ خطرناک به حدی است که به عنوان نقطه حادثه ساز معرفی شده است و بارها به اداره کل راه و شهرسازی استان درباره حادثه ساز بودن این نقطه از کمربندی هشدار داده شده اما متأسفانه مسئولان برای رفع نقص جاده کاری انجام نداده اند.

وی تأکید کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان 50 درصد مقصر این تصادفات است و باید جوابگوی رانندگان و خسارت دیدگان باشد.

برگزاری جشن انقلاب در شهرستان تفرش

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش خبر داد: به مناسبت فرارسیدن 34 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی وگرامیداشت یاد وخاطره شهدا وامام (ره) جشن انقلاب ده شب در ده مسجد این شهرستان برگزار می شود.



حجت الاسلام میثم فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این برنامه های متنوع فرهنگی - مذهبی با حضور مسئولین و با همکاری کمیته مساجد و تشکلهای دینی، دهه فجر در سطح شهرستان تفرش اجرا می شود.