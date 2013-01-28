ناصر بختیاری زاده پیش از دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حساسیت‌های این دیدار، اظهار داشت: مطمئنا بازی حساسی با تراکتورسازی تبریز داشته داریم، زیرا هر دو تیم به دنبال پیروزی هستند و این موجب خواهد شد تماشاگران نیز از تماشای آن بهره و لذت کافی را ببرند.



وی ادامه داد: هم صبای قم و هم تراکتورسازی تبریز با انگیزه کاملا مشخص به دنبال کسب پیروزی و سه امتیاز این دیدار هستند، ما می‌خواهیم جایگاه صبا در جدول رده‌بندی بهتر از این شده و در واقع تثبت شود و تراکتورسازی تبریز می‌خواهد از صدرنشینی و رقابت با استقلال دور نشود.



مربی تیم فوتبال صبای قم افزود: همه می‌دانند که تراکتورسازی تبریز در شرایط خوبی به سر می‌برد و با اینکه در خارج از خانه با ما بازی خواهد داشت اما تردید ندارم که تمام تلاش خود را برای کسب پیروزی و سه امتیاز در قم به کار می‌بندد.



وی تاکید کرد: آنها می‌خواهند نتایج ‌مطلوب خود در دیدارهای گذشته را در این دیدار ادامه بدهند اما ما قطعا هوشمندانه بازی خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم تراکتورسازی تبریز با امتیاز از قم بیرون برود زیرا صبا فقط برای سه امتیاز بازی خواهد کرد.



بختیاری زاده تصریح کرد: تمام ریز مسائل تراکتورسازی تبریز را به خوبی می‌دانم، بازی های اخیر آنها در لیگ را به خوبی آنالیز کرده ایم و اطلاعات خوبی از تیم حریف داریم و با تمریناتی که در طول هفته انجام داده ایم همانند بازی با نفت آبادان به سه امتیاز فکر می کنیم.



وی عنوان کرد: تاکتیک تیمی و حتی تکنیک تمام نفرات این تیم را به خوبی می‌شناسیم و در آنالیز بازی‌های قبل تراکتورسازی تبریز این نکات را به بازیکنان خودمان گوشزد کرده‌ایم، بازیکنان ما بسیار باهوش هستند و آنالیز تمام بازی‌هایی که تا این لحظه برای آنها داشته‌ایم را به خوبی درک می‌کنند.



مربی تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: آنچه که در هفته های اخیر موجب موفقیت تیم فوتبال صبای قم در رقابت‌های دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور شده، این است که کادر فنی و بازیکنان نسبت به یکدیگر درک متقابل دارند.



وی اضافه کرد: بازی با تراکتورسازی تبریز برای ما حساس است، ما در خانه بازی می‌کنیم و قطعا به کمتر از سه امتیاز این دیدار خانگی راضی نخواهیم شد، ضمن اینکه امیدوارم با ارائه فوتبالی منطقی بتوانیم روند رو به رشد خود در این فصل را ادامه دهیم.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و تراکتورسازی تبریز از هفته هفتم نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15 و 30 دقیقه عصر فردا سه شنبه دهم بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

