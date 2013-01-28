8000 طرح اشتغالزای کشاورزی خراسان جنوبی به بانک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان، اظهارداشت: از ابتدای اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی بالغ بر هشت هزار و 777 طرح اشتغالزای توسعه بخش کشاورزی به کارگروه توسعه کشاورزی استان معرفی شده است.

وی اضافه کرد: این تعداد با اعتباری بالغ بر 225 میلیارد تومان از محل کارگروه توسعه بخش کشاورزی به بانک های عامل معرفی شده است.

هادربادی تعداد طرح های کشاورزی طی دو هفته گذشته را هفت هزار و 312 فقره عنوان کرد و بیان داشت: تسهیلات مورد نیاز این طرحها 203 میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: تعداد طرح های کشاورزی معرفی شده به بانک نسبت به دو هفته گذشته یک هزار و 465 طرح افزایش یافته است.

هادربادی تعداد طرح های زیر یک میلیارد تومان معرفی شده به بانک کشاورزی را تاکنون هفت هزار و 918 طرح برشمرد و بیان کرد: اعتبار این طرح ها بیش از 147.5 میلیارد تومان است.

وی همچنین تعداد طرح های معرفی شده به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را 603 طرح با اعتبار بالغ بر 9.7 میلیارد تومان اعلام کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اقدام فرمانداران نسبت به معرفی حداقل چهار پروژه متوسط و بزرگ با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی و محصولات مزیت دار را از مصوبات کارگروه قبلی دانست و گفت: در این راستا دو شهرستان دو پروژه به کارگروه اعلام کرده است.