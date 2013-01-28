مسائل و مشکلات روستاهای منطقه چولهول بخش معمولان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار پلدختر با اشاره به محرومیت منطقه چولهول از مسئولان و مدیران شهرستان خواست تمام توان خود را در راستای زدودن محرومیت از چهره این منطقه بکار گیرند.

فریدون رشیدی در خصوص برقرسانی به روستاهای فاقد برق، تکمیل آبرسانی آشامیدنی به چولهول، تامین هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان، تامین کپسول گاز مایع روستاهای منطقه و اصلاح جاده های دسترسی و بین مزارع قول مساعد داد.

فرماندار پلدختر ادامه داد: با توجه به وجود تسهیلات مناسب در بخش مسکن روستایی و توسعه کشاورزی از روستاییان خواست با مراجعه به بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی از این تسهیلات بهره مند شوند.

بخشدار معمولان نیز تکمیل طرح آبرسانی به روستاهای آسماندول، چم بره و چم مورت، برقرسانی به روستاهای نورعلیوند کار، محمد نظری و چم مورت آق علی و نیله بخشیوند، اصلاح جاده های بین مزارع، لکه گیری محور چولهول و تامین جاده دسترسی و پل ارتباطی گلزار شهدای چم قبرستان و احداث پل ارتباطی روستاهای برآفتاب سپهوند و علیشا را عمده ترین نیازهای منطقه چولهول بخش معمولان بر شمرد.

صمد چراغی پور گفت: منطقه عمومی چولهول از محرومترین مناطق شهرستان پلدختر و نیازمند توجه ویژه مسئولین است.

امام جمعه معمولان نیز مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی را توفیق الهی دانست و از مدیران خواست از این ظرفیت و فرصت برای خدمت به مردم استفاده کنند.

حجت الاسلام مهدی عابدینی همچنین با تبریک هفته وحدت گفت: وحدت، تعامل و همدلی دارای آثار و برکات بی شمار است و حضور مسئولان در بین مردم باعث تحکیم وحدت و همدلی می شود.

مدیر منابع آب شهرستان پلدختر نیز با اشاره به وجود رودخانه دائمی چولهول گفت: احداث سد مخزنی چولهول با هدف تامین آب ایستگاه های پمپاژ آب پایین دست، جلوگیری از سیل، پیشگیری از رسوب سد کرخه و تامین آب کشاورزان منطقه با پیگیری نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در دستور کار دولت قرار گرفته و مطالعات اولیه آن انجام شده است.