5600 میلیارد تومان کمک شب عید به مردم/ اختیارات کمیته مشترک به دولت

علی اکبر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مجلس محدودیتی برای کمک نقدی به دهکهای جامعه قرار نداده است، گفت: در جلسه مشترک دولت و مجلس اختیار کمک به دهکها به دولت داده شد اما قرار شد تا دهکهای یک و دو نسبت به دهکهای دیگر کمک نقدی بیشتری دریافت کنند.



وی تصریح کرد: مثلا اگر کمک نقدی 90 هزار تومان است، 2 دهک اول 90 هزار تومان و 5 دهک دیگر 70 هزار تومان دریافت کنند.این اختلاف به خاطر جایگاه خاص مشمولان دهک اول و دوم است که عمدتا خانواده های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی را در بر می گیرد.



عضو کمیسیون عمران گفت: البته ممکن است این کمک مختص 7 دهک نباشد و به همه مردم پرداخت شود.



نماینده مردم سلماس افزود: کل مبلغ کمک نقدی حدود 5600 میلیارد تومان خواهد بود که دولت این اعتبار را از منابع موجودی که دارد تامین می کند.



آقایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت این اعتبار را از منابع خاص تامین می کند، نیازی به ارائه لایحه متمم نیست.

به گزارش مهر ، پیش از این اعلام شده بود که مجلس و دولت بر سر تعیین منبع تامین این بودجه از صندوق توسعه ملی یا ما به التفاوت نرخ ارز اختلاف نظر دارند.