  1. سیاست
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

آقایی به مهر خبر داد:

5600 میلیارد تومان کمک شب عید به مردم/ اختیارات کمیته مشترک به دولت

5600 میلیارد تومان کمک شب عید به مردم/ اختیارات کمیته مشترک به دولت

رییس کیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر داد که کل مبلغ کمک نقدی در نظر گرفته شده از سوی دولت و مجلس برای تامین کمک معیشت شب عید حدود 5600 میلیارد تومان خواهد بود که دولت این اعتبار را از منابع موجودی که دارد تامین می کند.

علی اکبر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مجلس محدودیتی برای کمک نقدی به دهکهای جامعه قرار نداده است، گفت: در جلسه مشترک دولت و مجلس اختیار کمک به دهکها به دولت داده شد اما قرار شد تا دهکهای یک و دو نسبت به دهکهای دیگر کمک نقدی بیشتری دریافت کنند.

وی تصریح کرد: مثلا اگر کمک نقدی 90 هزار تومان است، 2 دهک اول 90 هزار تومان و 5 دهک دیگر 70 هزار تومان دریافت کنند.این اختلاف به خاطر جایگاه خاص مشمولان دهک اول و دوم است که عمدتا خانواده های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی را در بر می گیرد.

عضو کمیسیون عمران گفت: البته ممکن است این کمک مختص 7 دهک نباشد و به همه مردم پرداخت شود.

نماینده مردم سلماس افزود: کل مبلغ کمک نقدی حدود 5600 میلیارد تومان خواهد بود که دولت این اعتبار را از منابع موجودی که دارد تامین می کند.

آقایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت این اعتبار را از منابع خاص تامین می کند، نیازی به ارائه لایحه متمم نیست.

به گزارش مهر ، پیش از این اعلام شده بود که مجلس و دولت بر سر تعیین منبع تامین این بودجه از صندوق توسعه ملی یا ما به التفاوت نرخ ارز اختلاف نظر دارند.

کد مطلب 1802497

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