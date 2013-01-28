به گزارش خبرگزاری مهر، «لاله افتخاری» رئیس کمیته بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نشست بانوان بیست و ششمین کنفرانس وحدت اسلامی سخنانی را در خصوص اهمیت نقش بانوان در گسترش فرهنگ تقریب بیان کرد.

وی با بیان اینکه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در طول بیش از دو دهه فعالیت های درخشانی در زمینه امور زنان داشته است تصریح کرد: پس از نظربه پردازی‌ها در این باب، بهتر است گام‌های اساسی در زمینه گسترش فرهنگ تقریب و مشارکت زنان در این زمینه برداشته شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات مکرر قرآن کریم مبنی بر ضرورت مشارکت زنان در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: بیش از 14 قرن از زنده به گور شدن دختران می‌گذرد آیا زمان آن نرسیده که در خصوص نقش بانوان و راهکارهای مقابله با این بحران ها چاره اندیشی شود؟ آیا زمان انتقال فرهنگ تقریب از نخبگان جامعه به جوانان، ورزشگاران و سایر اقشار جامعه نرسیده است؟

وی با طرح این سئوال که جایگاه بانوان در جامعه اسلامی هنوز مشخص نیست اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام و قرآن کریم به زن‌ها هویت بخشیده ولی آیا زنان امروز می‌دانند چه حقوق و مسئولیتی در دفاع از اسلام و کرامت خود و نقششان در ایجاد وحدت در جهان اسلام دارند؟

افتخاری افزود: مادران تقریبی در ایجاد یک جامعه وحدت‌گرا بسیار موثر هستند و اگر خانم‌ها با حقوق و مسئولیت‌های خود آشنا شوند بزرگترین خدمت را به جامعه اسلامی کرده‌اند.



رئیس کمیته بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان گفت: ما از آیت‌الله اراکی و آیت‌الله تسخیری به عنوان دو شخصیت موثر در جهان اسلام انتظار داریم دست خانواده‌ها را بگیرند و به بصیرت افزایی میان بانوان کمک کنند.

اندیشمند عراقی: ضرورت تشکیل کمیسیونی برای بررسی تشکیل اتحادیه زنان مسلمان

در ادامه این برنامه «فردوس الموسوی» زن اندیشمند عراقی طی سخنانی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن تئوری های وحدت تصریح کرد: تا کنون سخنان زیادی در ارتباط با وحدت گفته شده است اما هنوز نتوانسته ایم این مسئله را محقق سازیم.

وی با بیان این که کلیدواژه دستیابی به وحدت در قرآن آمده است، گفت: کلیدواژه وحدت "رهبری یگانه" است و امت واحده جز با داشتن رهبری واحد محقق نخواهد شد.



زن اندیشمند عراقی با اشاره به تمسک مسیحیان با همه اختلاف نظرها به رهبری واحد، بر ضرورت ایجاد این امر در میان مسلمانان تاکید کرد و افزود: پیشنهاد عملی من برای کنفرانس آن است که در این اجلاس کمیته ای به منظور بررسی مشکلات ایجاد رهبری واحد را بررسی کند.

وی در پایان بر ضرورت تشکیل کمیسیونی برای بررسی تشکیل اتحادیه زنان مسلمان و فعال در زمینه تقریب در این کنفرانس تأکید کرد.