22 بهمن روز نمایش وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری صبح دوشنبه در جمع مدیران گرگان گفت: اختلاف سلایق و دیدگاه ها بین گروه های مختلف در کشور وجود دارد اما این اختلاف سلیقه ها نباید سبب طمع دشمن شود و باید همه در صحنه های مختلف وحدت نظام را به نمایش بگذارند.

وی بابیان اینکه دشمن همیشه درصدد تفرقه و اختلاف است، اظهار داشت: حضرت امام (ره ) همیشه برموضوع وحدت در کشور تاکید داشتند و رهبری معظم انقلاب نیز برموضوع وحدت تاکید همیشگی دارند.

وی افزود: مردم ما آمادگی دارند هر زمان که نیاز به حضور در صحنه باشد، در صحنه ها حضور می یابند و ما تنها باید زمینه و بستر حضور مردم را فراهم کنیم .

قندهاری با اشاره به اینکه اگر به دوران قبل از پیروزی انقلاب برگردیم آیا وضعیتی مانند دوران فرعون بر مملکت ما حاکم نبود، گفت: ملت ما بنا به آموزه های دینی که داشتند به دنبال مصلحی بودند که به هدایت او خود را از آن دوران نجات دهند و دریک فضای پاک و نورانی قرار گیرند.

وی ادامه داد: خداوند امام راحل را برای ملت ایران فرستاد واین شخصیت بزرگ انقلاب توانست ملت ایران را از ظلمت وتاریکی نجات دهد وما به دستور قرآن باید همیشه از روزهای الهی یاد کنیم .

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان افزود: ملت ما همیشه نشان داده است ملتی صبور و هوشیار است که دربرابر سختیها تاب وتحمل بالایی دارد چون هدف از قیام وانقلاب خود را می داند.

وی تصریح کرد:رهبری معظم انقلاب با اشرافی که برروی همه مسائل ملی و بین المللی دارند فرمودند که مردم در22 بهمن قدرت، شادابی و فهم خود را به جهانیان عرضه می کنند.