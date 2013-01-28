به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: امکان اعزام زائران سرزمینهای نور برای نخستین بار از طریق خطوط ریلی در این شهرستان فراهم شد.
سرگرد پاسدار ابوالفضل فتوحی اظهار کرد: چهارمین دوره اردوی راهیان نور دانشآموزی سال جاری در نیشابور از طریق خطوط ریلی انجام میشود.
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: این اردوها برای تحول در درس آمادگی دفاعی دورههای مدارس با رویکرد آشنایی دانشآموزان با مناطق جنگی، ارزشهای دفاع مقدس، ترویج روحیه ایمان و از خودگذشتگی انجام میشود.
سرگرد پاسدار ابوالفضل فتوحی افزود: امسال 420 دانشآموز دوم متوسطه که نخستین گروه از دانشآموزان پسر هستند به این اردو اعزام میشوند.
تیم متالورژی قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد نیشابور شد
مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: پنجمین جشنواره فرهنگی ورزشی فوتسال این دانشگاه با قهرمانی تیم متالورژی به پایان رسید.
حسین شهرآبادی اظهار کرد: این مسابقات با شرکت 17 تیم از رشتههای مختلف در این دانشگاه و بهصورت دورهای برگزار شد.
مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور بیان کرد: در مسابقات فوتسال جام گرامیداشت شهدای گمنام، چهار تیم متالورژی، تربیت بدنی، فناوری اطلاعات و مدیریت رقبای خود را پشت سر گذاشته و به مرحله نیمهنهایی و نهایی راه پیدا کردند.
850 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد نیشابور مشاوره گرفتند
مسئول واحد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور گفت: 850 نفر از دانشجویان این دانشگاه طی سال جاری در امور مختلف مشاوره گرفتند.
محروقی اظهار کرد: مشاوره ارائه شده به دانشجویان توسط کارشناسان این واحد، بیشتر پیرامون مسائل تحصیلی، برنامهریزی درسی، ازدواج و چگونگی ارتباطات فردی بوده است.
مسئول واحد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور بیان کرد: تشکیل هشت جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با موضوع ازدواج، برگزاری کارگاههای آموزشی با عنوان "تفکر خلاق" و چاپ و توزیع بروشورهای آموزشی در قالب موضوعات روانشناختی، از اقداماتی بوده که طی سال جاری در این دانشگاه صورت گرفته است.
زندگی بدون نشاط برابر با مردن تدریجی است
یک استاد اخلاق گفت: زندگی بدون نشاط در یک انسان برابر با مردن تدریجی روح او است.
حجتالاسلام محمدکاظم راشد یزدی در مراسم تحکیم بنیاد خانواده در نمازخانه تیپ مستقل زرهی 21 امام رضا(ع) این شهرستان، اظهار کرد: زندگی در این دنیا مقدمه زندگی در آخرت است و نمیشود در دنیا ابولهبی زندگی کرد و آرزوی ابوذری برای آخرت داشت.
یک استاد اخلاق بیان کرد: هر رنگی که در دنیا داشته باشیم با همان رنگ میمیریم و با همان رنگ نیز محشور میشویم.
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