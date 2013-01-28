نشست ضد سوری در پاریس/ بشار اسد از نگاه ملاقات کنندگانش

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی درگیریهای شدید میان ارتش سوریه و گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد در محله الشیخ سعد حلب خبر داد.



این شبکه همچنین از انفجار تروریستی در مرکز دفاع شهری در الحسکه خبر داد.

اسد با آرامش و اعتماد به نفس بالا اوضاع را زیر نظر دارد

شبکه "المنار" گزارش داد اوضاع بشار اسد بسیار خوشایند است و وی اوضاع سوریه را از نزدیک دنبال می کند، تیم همراهش نیز از کاخ "الروضة" کارها را به صورت عادی پی می گیرند.

بشار اسد در طی دیدار و گفتگویی که با خبرنگاران "الاخبار" داشت به صورت دقیق اوضاع استانهای سوریه را تشریح کرد و همچنین به دقت از تلاشهای بین المللی برای حل بحران سوریه سخن گفت.



یکی از دیدارکنندگان عرب که به مدت بیش از سه ساعت با وی گفتگو کرده است، به الاخبار گفته است با وجودی که خیلی تحت تاثیر تبلیغات منفی علیه اسد قرار نگرفته است، از آنچه دیده و شنیده است، غافلگیر شده است، رئیس جمهوری سوریه با بسیار از ملاقات کنندگان خود در کاخ الروضه دمشق دیدار می کند و تیم همراهش نیز اوضاع را به طور عادی پیگیری می کنند.

به گفته کسانی که با رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده اند، از نظر شخصی، اسد فردی آرام و قوی و منسجم است و اعتماد به نفس بالایش قابل توجه است.



نشست گروههای مخالف سوری در پاریس

رسانه ها از نشست گروههای سیاسی مخالف سوری با حامیان خود در فرانسه خبر داده اند، این در حالی است که استانبول مقر اصلی مخالفان سوری، بیستم ژانویه شاهد برگزاری نشست ضد سوری بود.



در نشست ضد سوری پاریس، وزیر امور خارجه فرانسه به صراحت خواستار افزایش حمایتهای تسلیحاتی از گروههای مسلح در سوریه شد.



مخالفان سوری تشکلی با عنوان ائتلاف ملی مخالفان در ماه نوامبر 2012 تاسیس کرده بودند.



آمریکا، فرانسه، انگلیس، ترکیه، عربستان و قطر از جمله کشورهایی هستند که به صراحت از گروههای مخالف سوری حمایت می کنند و با حمایتهای گسترده از گروههای مسلح در سوریه در برابر تلاشها برای حل مسالمت آمیز بحران این کشور سنگ اندازی می کنند.