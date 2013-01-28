  1. بین الملل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

چین یک موشک رهگیر را آزمایش کرد

چین یک موشک رهگیر را آزمایش کرد

رسانه های چینی از آزمایش یک موشک رهگیر از شمال غرب این کشور همزمان با تهدیدات هسته ای کره شمالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، همزمان با تهدید کره شمالی برای انجام آزمایش هسته ای در پی تصویب قطعنامه علیه این شور در شورای امنیت، چین اعلام کرد که یک موشک رهگیر را با موفقیت از شمال غرب این کشور آزمایش کرد.

این رهگیرها می توانند جایگزین هواپیماهای روسی شود و همزمان با افزایش تنش های ارضی توکیو و پکن به عنوان اقدامی در جهت نشان دادن توان نظامی چین قلمداد می شود.

این رهگیر برد 44 هزار کیلومتری (27 هزار و 300 مایلی) و قابلیت حمل 66 تن بار را دارد و می تواند اهداف از پیش تعیین شده را نشانه رود.

کد مطلب 1802506

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