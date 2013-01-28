چین یک موشک رهگیر را آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، همزمان با تهدید کره شمالی برای انجام آزمایش هسته ای در پی تصویب قطعنامه علیه این شور در شورای امنیت، چین اعلام کرد که یک موشک رهگیر را با موفقیت از شمال غرب این کشور آزمایش کرد.

این رهگیرها می توانند جایگزین هواپیماهای روسی شود و همزمان با افزایش تنش های ارضی توکیو و پکن به عنوان اقدامی در جهت نشان دادن توان نظامی چین قلمداد می شود.

این رهگیر برد 44 هزار کیلومتری (27 هزار و 300 مایلی) و قابلیت حمل 66 تن بار را دارد و می تواند اهداف از پیش تعیین شده را نشانه رود.