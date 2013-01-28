کتابچه معرفی ملارد در اختیار مسافران نوروزی قرار می گیرد

فاصل اکبری طارمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان ملارد اظهار داشت: این ستاد با هدف برنامه ریزی برای ارائه خدمات و تسهیلات مطلوب تر به شهروندان و مسافران نورزوی تشکیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر این شهرستان در مسیر شاهراه های ورودی خروجی پایتخت به استانهای غربی کشور قرار دارد که به طور قطع در ایام نوروز مسافران زیادی از این شهرستان عبور می کنند.

این مسئول عنوان کرد: هدف اصلی از تشکیل این ستاد، ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی و میزبانی از آنها در شهرستان ملارد است.

اکبری طارمی ادامه داد: باید در ایام نوروز، قابلیتها و تاریخچه شهرستان ملارد به مسافران نوروزی معرفی شود.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ملارد از برپائی پایگاه های نوروزی و اسکان موقت در مبادی ورودی و خروجی شهرستان و ایستگاه های امداد و نجات و انتظامی در این ایام خبر داد.