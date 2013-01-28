هزار و 213 قلاده سگ در گناباد علیه بیماری هاری واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قدرتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هاری یکی از خطرناکترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که عامل آن ویروس بوده و معمولا با گاز گرفتگی ازحیوان مبتلا به حیوان دیگر و یا انسان منتقل می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی گناباد افزود: هاری بیماری ویروسی خطرناکی است که ویروس آن از طریق بزاق آلوده پستانداران مانند سگ، گربه، گرگ، روباه، خفاش و حیوانات دیگر که معمولاً از طریق گازگرفتگی و یا یک زخم باز که با بزاق آلوده تماس پیدا کند به انسان منتقل می شود.

قدرتی بیان کرد: فردی که توسط حیوان هار دچار گاز گرفتگی شده در صورت عدم درمان و ابتلا به هاری محکوم به مرگ است.

وی گفت: سگ یا گربه ای که مبتلا به هاری شود حداکثر به مدت 10 روز از بروز علائم زنده می ماند و قبل از مرگ ویروس را در بزاق خود دارد و با گاز گرفتن می تواند ویروس را منتقل نماید.

رئیس شبکه دامپزشکی گناباد افزود: بیش از24 میلیون نوبت سر طیور پرورشی این شهرستان علیه بیماریهای نیوکاسل، برونشیت، آنفلونزا و گامبورو واکسینه شدند.

قدرتی اظهار کرد: صنعت مرغداری و تولید گوشت سفید و تخم مرغ یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی است لذا در جهت حفظ این صنعت باید اقداماتی به منظور جلوگیری از رخداد بیماری انجام داد که از جمله آن رعایت برنامه واکسیناسیو ن منظم و مرتب بر اساس دستورالعمل توسط مرغداران است.

وی تصریح کرد: در راستای انجام این وظیفه و به منظور بهره وری بیشتر و حصول اطمینان از سلامت فرآورده ها اکیپهای نظارتی شبکه دامپزشکی و بازرسین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به صورت همزمان بازدید های مشترکی از مراکز عرضه فرآورده ها در سطح شهر گناباد به عمل می آورند.