  1. ورزش
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

حسین ممی پور:

برای حضور در پارالمپیک 2016 تلاش می کنم

برای حضور در پارالمپیک 2016 تلاش می کنم

تنها نماینده تنیس با ویلچر ایران در بازی های پارالمپیک لندن گفت در تلاش است تا در دور بعدی این رقابت‌ها هم حضور داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ممی پور در خصوص رقابت های پارالمپیک لندن به سایت فدراسیون جانبازان و معلولان گفت: حضور من در بازیهای لندن، دو ماه پیش از آغاز این مسابقات مشخص شد اما تمرینات خود را از قبل و به صورت انفرادی آغاز کرده بودم و بعد از دریافت سهمیه در اردوهای متمرکز شرکت کردم.

وی در ادامه گفت: هدف من در درجه اول کسب سهمیه ورود به مسابقات پارالمپیک بود چرا که تاکنون در المپیک و پارالمپیک هیچ تنیسور ایرانی حضور نداشته و من اولین فردی بودم که در این رشته به مسابقات پارالمپیک راه یافتم. در لندن نیز رو در روی تنیسوری قرار گرفتم که سابقه حضور در چهار دوره پارالمپیک را داشت و در یک سال منتهی به رقابت‌های لندن، در 25 تورنمنت بین المللی شرکت کرده بود.

ممی پور در خصوص فعالیت‌های پس از پارالمپیک گفت: درحال حاضر با سه ملی پوش دیگر تیم تنیس با ویلچر که آنها هم در تبریز ساکن هستند تمرین می کنیم و امیدوارم بتوانم در دور آینده پارالمپیک هم شرکت کنم و در این خصوص تمام تلاش خود را به کارمی برم.

ملی پوش تیم تنیس با ویلچر در خصوص وضعیت تیم های آسیایی گفت: در آسیا کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و تایلند از قدرت‌های برتر به شمار می روند و تیم هایی چون عراق نیز حرفی برای گفتن دارند. از نظر رنکینگ آسیایی نیز تیم ایران در رده چهارم قرار دارد.

کد خبر 1802521

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها