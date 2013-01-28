برای حضور در پارالمپیک 2016 تلاش می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ممی پور در خصوص رقابت های پارالمپیک لندن به سایت فدراسیون جانبازان و معلولان گفت: حضور من در بازیهای لندن، دو ماه پیش از آغاز این مسابقات مشخص شد اما تمرینات خود را از قبل و به صورت انفرادی آغاز کرده بودم و بعد از دریافت سهمیه در اردوهای متمرکز شرکت کردم.



وی در ادامه گفت: هدف من در درجه اول کسب سهمیه ورود به مسابقات پارالمپیک بود چرا که تاکنون در المپیک و پارالمپیک هیچ تنیسور ایرانی حضور نداشته و من اولین فردی بودم که در این رشته به مسابقات پارالمپیک راه یافتم. در لندن نیز رو در روی تنیسوری قرار گرفتم که سابقه حضور در چهار دوره پارالمپیک را داشت و در یک سال منتهی به رقابت‌های لندن، در 25 تورنمنت بین المللی شرکت کرده بود.



ممی پور در خصوص فعالیت‌های پس از پارالمپیک گفت: درحال حاضر با سه ملی پوش دیگر تیم تنیس با ویلچر که آنها هم در تبریز ساکن هستند تمرین می کنیم و امیدوارم بتوانم در دور آینده پارالمپیک هم شرکت کنم و در این خصوص تمام تلاش خود را به کارمی برم.



ملی پوش تیم تنیس با ویلچر در خصوص وضعیت تیم های آسیایی گفت: در آسیا کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و تایلند از قدرت‌های برتر به شمار می روند و تیم هایی چون عراق نیز حرفی برای گفتن دارند. از نظر رنکینگ آسیایی نیز تیم ایران در رده چهارم قرار دارد.