سوریه از اردوغان شکایت می کند/اموال به سرقت رفته پس گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،" فارس الشهابی" رئیس اتحادیه اتاق صنایع سوریه از آغاز تلاشها برای اقامه دعوا علیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خبر داد و گفت تا زمانی که اقدامات به شکل کامل آماده نشود، از تشریح جزئیات خودداری می کند.



وی در گفتگو با "الوطن" اعلام کرد : لازم است ملت و دولت و در کنار آنها اتحادیه اتاق صنایع دست به دست هم دهند و با همکاری یکدیگر این مسئله را حل و فصل کنند.



وی خاطر نشان کرد: هدف از این کار رسوا ساختن اقدامات جنایتکارانه اردوغان و دولتش و مجبور کردن وی به پرداخت غرامت به کسانی است که در سوریه از اقدامات این فرد آسیب دیده اند.



شهابی در ادامه با اشاره به اینکه سرمایه گذاری های صنایع خارجی همچون فرانسه هم اکنون در حلب وجود دارد و گروهک های تروریستی به این صنایع نزدیک نشده اند، این امر را مثبت ارزیابی کرد و گفت : این مسئله در واقع مثبت است، اما به روشنی نشان می دهد کشورهایی وجود دارند که افراد مسلح را مورد حمایت مالی خود قرار داده اند و به این گروهک ها دستور داده اند که تمام صنایع سوریه به جز صنایع وابسته به این کشورها را مورد هدف قرار دهند.



وی تصریح کرد این مسئله نشان می دهد که هدف قرار دادن تاسیسات و کارخانه ها در سوریه بعد سیاسی دارد و این کارها به شیوه از پیش تعیین شده، هدفمند، با آگاهی و اراده سیاسی صورت می گیرد.



شهابی بار دیگر از تمام کسانی که ادعا می کنند از اپوزیسیون هستند، خواست تا طی بیانیه هایی انزجار خود را از این کارها بیان و آن را محکوم کنند و از تمام کسانی که از آنها دنباله روی می کنند بخواهند همراه با مردم سوریه با دزدان و تروریستها مبارزه کنند.