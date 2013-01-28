عادل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 6 دستگاه پست هوایی با مجموع 350 میلیون تومان در این شهر سرمایه‌گذاری شده است.

وی با اشاره به دیگر پروژه قابل افتتاح توسعه شبکه در روستای سهرین ادامه داد: در بافت قدیم این روستا، بافت جدیدی ایجاد شده است که 3250 متر شبکه فشار ضعیف کابل خودنگهدار و 500 متر شبکه فشار متوسط و یک دستگاه پست هوایی با اعتبار 138 میلیون تومان احداث شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان افزود: در بافت قدیمی روستای سهرین برای هماهنگی با طرح هادی 800 متر شبکه جابجا شده که 16 میلیون تومان در این روستا برای این منظور سرمایه‌گذاری شده است.

کاظمی با اشاره به پروژه‌های در روستای قره‌تپه گفت: این پروژه نیز در بافت جدید در کنار بافت قدیم 1600 متر شبکه، یک دستگاه پست هوایی با 69 میلیون تومان اعتبار ایجاد شده است.

وی با اشاره به احداث شبکه کابل خودنگهدار افزود: این پروژه در روستای چول‌کندی با 1405 متر و اعتبار 32 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان با اشاره به این پروژه در روستای قشلاق گفت: احداث شبکه کابل خودنگهدار در این روستا 3650 متر با اعتبار 90 میلیون تومان سرمایه‌گذاری، محقق گشته است.

کاظمی با اشاره به پروژه دیگر در روستای مشکین یادآور شد: در این روستا پروژه در دو شاخه اجرا شده است که 2378 متر توسعه شبکه و تبدیل شبکه به کابل خودنگهدار نیز 3905 متر با اعتبار 165 میلیون تومان برای تأمین برق روستاییان جدید هزینه شده است.

وی افزود: اصلاح و ساماندهی شبکه داخل شهر ارمغانخانه تقریبا 2.7 شبکه کابلی شده است.