حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قرآن توجه ویژه ای را در مسئله وحدت دارد و از همه خصوصا مسلمانان می خواهد که با اتکای به خداوند وحدت خود را از دست ندهند.
وی همچنین اضافه کرد: حفظ وحدت در بیانات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) با تدابیری بسیار جالب و رسا آمده و نهی از هر گونه تفرقه را یادآوری کرده است.
وی با بیان اینکه هفته وحدت از ابتکارات بنیانگذار جمهوری اسلامی برای یکپارچگی مسلمانان بود اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل(ره) با توجه به وحدت مردم پدیدار شد.
حجت الاسلام سرلکیان بیان داشت: امروز دشمنان در مقابل قرآن و امت اسلامی صف آرائی می کنند و آنچه می تواند نقشه شوم آنها را از بین ببرد چیزی جز وحدت امت اسلامی نیست.
وی با اشاره به مسائل مختلف در جامعه اسلامی ایران اضافه کرد: در همه زمینه های مختلف باید با یکدلی وتعاون در مسیر حق قدم برداریم.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اذعان به اینکه علت اصلی وحدت مردم و مسلمانان وجود رهبران الهی است خاطرنشان کرد: انقلاب به برکت رهبری امام عزیز و خلف صالح آن مقام معظم رهبری پیروز شد و این پیروزی همچنان ادامه دارد و مردم همه باید به دنباله روی از فرامین رهبر انقلاب از اصول جمهوری اسلامی و انقلاب پیروی و دفاع کنند.
اراک – خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با تاکید بر اینکه وحدت جوامع اسلامی اقتدار مسلمانان را به نمایش می گذارد گفت: وحدت در میان مسلمانان یکی از برکاتی است که می تواند جامعه اسلامی را در مقابل دشمنان همچون کوهی استوار نشان دهد.
حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قرآن توجه ویژه ای را در مسئله وحدت دارد و از همه خصوصا مسلمانان می خواهد که با اتکای به خداوند وحدت خود را از دست ندهند.
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