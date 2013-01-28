وحدت جوامع اسلامی اقتدار مسلمانان را به نمایش می گذارد

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قرآن توجه ویژه ای را در مسئله وحدت دارد و از همه خصوصا مسلمانان می خواهد که با اتکای به خداوند وحدت خود را از دست ندهند.



وی همچنین اضافه کرد: حفظ وحدت در بیانات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) با تدابیری بسیار جالب و رسا آمده و نهی از هر گونه تفرقه را یادآوری کرده است.



وی با بیان اینکه هفته وحدت از ابتکارات بنیانگذار جمهوری اسلامی برای یکپارچگی مسلمانان بود اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل(ره) با توجه به وحدت مردم پدیدار شد.



حجت الاسلام سرلکیان بیان داشت: امروز دشمنان در مقابل قرآن و امت اسلامی صف آرائی می کنند و آنچه می تواند نقشه شوم آنها را از بین ببرد چیزی جز وحدت امت اسلامی نیست.



وی با اشاره به مسائل مختلف در جامعه اسلامی ایران اضافه کرد: در همه زمینه های مختلف باید با یکدلی وتعاون در مسیر حق قدم برداریم.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اذعان به اینکه علت اصلی وحدت مردم و مسلمانان وجود رهبران الهی است خاطرنشان کرد: انقلاب به برکت رهبری امام عزیز و خلف صالح آن مقام معظم رهبری پیروز شد و این پیروزی همچنان ادامه دارد و مردم همه باید به دنباله روی از فرامین رهبر انقلاب از اصول جمهوری اسلامی و انقلاب پیروی و دفاع کنند.