وحدت بین جوامع مسلمان به ایجاد زمینه برای بیداری اسلامی منجر شد

حجت الاسلام عباس کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهربا تاکید بر اینکه یکی از اصول مهم دینی ما حفظ وحدت و یکپارچگی است افزود: ایجاد وحدت بیش از پیش بین مسلمان کشور به منظور مقابله جدی با دشمنان اسلام به ویژه استکبار جهانی و عوامل سر سپرده آنان از مهم ترین اهداف امام(ره) در معرفی این هفته با عنوان هفته وحدت است.

وی از وحدت به عنوان یکی از اصول ارزشی دین مبین اسلام نام برد و بیان داشت: تنها در سایه حفظ وحدت و یکپارچگی است که می توانیم در برابر توطئه های دشمنان پیروز و اقتدار و عظمت انقلابمان را حفظ کنیم.

رئیس تبلیغات اسلامی محلات با بیان اینکه امام راحل همواره بزرگترین پشتوانه ملت در برابر هجمه های دشمنان را حفظ وحدت اسلامی می دانستند، تصریح کرد: اگر مسئولان، برنامه ریزان و نخبگان به آرمان وحدت اسلامی امام راحل عمل کنند شاهد اقتدار بیش از پیش کشور در عرصه های مختلف خواهیم بود.

وی با تأکید بر اینکه حفظ وحدت اسلامی وظیفه اصلی و جدی هر مسلمانی است، اضافه کرد: دشمن تنها از راه تفرقه اندازی می تواند به جوامع اسلامی ضربه وارد کند بنابراین باید بسیار آگاهانه و هوشیارانه از وحدت اسلامی حاکم بر جامعه مراقبت کنیم.



حجت الاسلام کاظمی با اشاره به اینکه مفهوم وحدت، اتحاد و انسجام همراه با حفظ اصول و عقاید هر کدام از مذاهب دین مبین اسلام است اظهار داشت: حفظ وحدت و همدلی جهان اسلام، در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر حائز اهمیت است.

