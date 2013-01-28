جشن های دهه فجر با رژه موتوری نیروهای مسلح در قزوین آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرماندهان نیروهای مسلح استان با شرکت در نشست خبری برنامه های کمیته نظامی ستاد بزرگداشت دهه فجر را تشریح کردند.

امیر سرتیپ محمد رضایی در این نشست گفت: در سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی از سوی کمیته نیروهای مسلح استان برنامه های متنوعی در نیروهای نظامی و انتظامی پیش بینی شده که اجرا می شود.

وی افزود: با توجه به نقش و جایگاه نیروهای مسلح در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس ایام دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای بازگو کردن تجارب ارزشمند نیروهای مسلح به نسل جوان و ترویج اندیشه های امام راحل است.

جانشین فرمانده لشگر 16 زرهی قزوین تصریح کرد: بیان دستاوردهای داخلی و خارجی انقلاب اسلامی و نیز در ابعاد نظامی از دیگر مسائلی است که توسط سخنرانان در برنامه ها بازگو خواهد شد.

امیر رضایی یادآورشد: حفظ وحدت در شرایط کنونی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر است که تقویت آن در میان نیروهای مسلح می تواند موفقیت های نظام را دو چندان کند.

وی بیان کرد: در10استان کشور از جمله قزوین مسئولیت کمیته نیروهای مسلح با ارتش است که در این راستا با هماهنگی سپاه و نیروی انتظامی و بسیج برنامه های متعددی در این دهه تدارک دیده شده است.

وی افزود: با رژه موتورسواران نیروهای مسلح، در روز دوازدهم فروردین از محل سپاه ناحیه آغاز شده و پس از عبور از مسیر فلکه میرعماد، پل سرداران، فلکه ارتش، خیابان های پادگان، خیام، میدان آزادیریال پیغمبریه، شهدا، راه آهن در محل گلزار شهداء به پایان خواهد رسید.

امیر رضایی اظهارداشت: دیدار و تجدید بیعت کارکنان نیروهای مسلح با امام جمعه در مسجد شیخ الاسلام، شرکت نیروهای مسلح در مراسم نماز جمعه، گردهم آیی کارکنان نیروهای مسلح، دیدار مشترک فرماندهان و استانداربا خانواده شهدا، تجلیل از پیش کسوتان، برگزاری جنگ شادی، عیادت از بیماران، محفل انس با قرآن، شرکت در نماز وحدت، گلباران مزار شهدا با یک فروند چرخبال از آسمان از دیگر برنامه هایی کمیته نیروهای مسلح در قزوین است.

جانشین لشگر 16 زرهی قزوین بیان کرد: شرکت در راهپیمایی 22 بهمن و برگزاری مسابقات ورزشی با همکاری اداره ورزش و جوانان استان در ایام دهه نیز فجر پیش بینی شده است.