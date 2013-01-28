67 میلیارد از بودجه 1000 میلیاردی شهرداری تهران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: در قانون برنامه پنجم و بودجه سال جاری کشور، تکالیفی مرتبط با مدیریت شهری در نظر گرفته شده، اما متاسفانه کمبود بودجه به یک معضل اساسی در این رابطه تبدیل شده است.

معاون توسعه و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران افزود: در قانون بودجه 91 بالغ بر 20 ردیف بودجه‌ای دیده شده، این در حالی است که تنها دریافتی شهرداری، در دو ردیف از محل یارانه بلیت 25 میلیارد تومان و عمرانی مترو 42 میلیارد تومان بوده است.

وی تصریح کرد: برای شهرداری از محل بودجه 91، 1000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما متاسفانه تنها 67 میلیارد تومان پرداخت شده است، البته این امیدواری را داریم که الباقی بودجه در سه ماهه پایان سال دریافت کنیم، چراکه برای این منابع برنامه‌ریزی شده است، در غیر این صورت یا باید انحراف بودجه داشته باشیم یا باید از محل‌های دیگر بودجه را تامین کنیم.

مناف هاشمی از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخواست کرد تا در مورد بودجه شهرداری در سال 92، توجه ویژه داشته باشند.