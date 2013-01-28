رسانه های هندی مسئول افزایش تنش میان دهلی و اسلام آباد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنلاین نیوز، پرویز مشرف در نشستی در نیویورک با اشاره به بازگشت خود به پاکستان پیش از برگزاری انتخابات عمومی در عین حال گفت: هنوز تاریخ دقیق زمان برگزاری انتخابات مشخص نیست، در نتیجه نمی توانم زمان دقیق بازگشت خود به پاکستان را اعلام کنم.

وی هدف از بازگشت به پاکستان را تاثیر بر پروسه تغییرات سیاسی در کشور خواند و گفت: نیازمند تغییرات اساسی در انتخابات آتی و پاکستان هستیم و در صورت عدم تغییرات مشکلات ادامه خواهد داشت.

مشرف گفت: عمران خان رهبر "تحریک انصاف" و کاپیتان سابق تیم کرکت پاکستان و "طاهر القادری" رهبر معترضان پاکستانی در تلاش برای تحقق خواسته های مردم هستند.

وی در ادامه با ناامن خواندن اوضاع امنیتی در کراچی، کویته دیگر شهرهای پاکستان از وجود مشکلات اقتصادی در کشور خبر داد.

مشرف گفت: هیچ تنشی در خط مرزی وجود ندارد اما رسانه های هندی باعث افزایش تنش میان دو کشور شده اند.

دستگاه قضایی پاکستان حکم بازداشت مشرف را به اتهام دست داشتن در قتل "اکبر بوگتی" از رهبران شبه نظامیان جنوب غرب این کشور در سال 2006 و نیز ترور "بی نظیر بوتو"، یک سال بعد از آن صادر کرده است.

این اقدام سبب شده رئیس جمهوری سابق که از آگوست 2008 تا کنون در تبعید خودخواسته در لندن و دبی زندگی می کند، برنامه بازگشت خود به کشور را به تاخیر اندازد.

گفتنی است مشرف که در سال 1999 در یک کودتای بدون خونریزی نواز شریف نخست وزیر این کشور را کنار گذاشت، در سال 2001 رئیس جمهوری این کشور شد و در سال 2008 پس از تهدید پارلمان پاکستان به استیضاح وی، از سمت خود کناره گیری کرد.