همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سپهری افزود: این همایش با هدف آشنایی با پژوهش های جدید در گستره زبان و ادب فارسی، گفتگو و تبادل نظر شرکت کنندگان در عرصه های پژوهشی این حوزه، ترغیب پژوهشگران جوان به گسترش و ژرف اندیشی در پژوهش های علمی و توجه به زبان فارسی به عنوان یکی از مولفه های وحدت ملی و یکپارچگی ایران برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: ‌این همایش که از بزرگترین گردهمایی های ادبی کشور است، در دوره های پیشین به ترتیب در دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، بنیاد ایران شناسی، دانشگاه تبریز، دانشگاه یزد، دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه زنجان گفت: دبیر علمی و اجرایی این همایش به ترتیب دکتر امیر مومنی هزاره رئیس دانشکده علوم انسانی و دکتر جمیله اخیانی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان و اعضای شورای علمی آن استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ها و مراکز معتبر کشور هستند.

سپهری تاکید کرد: تمامی استادان، دانشجویان و محققان در زمینه زبان و ادبیات فارسی می توانند یافته های علمی و پژوهشی خود را از طریق پست الکترونیک و مطابق با تقویم همایش به دبیرخانه ارسال کنند.

وی گفت: مقالات باید در بردارنده دستاوردهای تازه علمی بوده و پیش از این در هیچ همایش یا نشریه ای منتشر و ارائه نشده باشد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه زنجان گفت: مقالات پذیرفته شده پس از برگزاری همایش در قالب مجموعه مقالات پژوهشی، چاپ شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

سپهری یادآور شد: مقالات برگزیده بسته به موضوع در مجلات علمی پژوهشی متن پژوهشی ادبی، گوهر گویا، فنون ادبی، جستارهای ادبی، مطالعات ادبیات کودک، کهن نامه ادب پارسی و ادبیات معاصر منتشر می شود.

وی افزود: در کنار این همایش نشست تخصصی سردبیران مجلات علمی - پژوهشی رشته زبان و ادبیات فارسی و کارگاه های تخصصی با تاکید بر به کارگیری امکانات رایانه ای در فعالیت های ادبی نیز تشکیل و به سه رساله برتر دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی جایزه اهدا خواهد شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه زنجان گفت: علاقمندان می توانند برای دریافت فراخوان همایش و فرم ثبت نام، به آدرس سایت دانشگاه زنجان www.znu.ac.ir مراجعه کنند.