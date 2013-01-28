بیانیه سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: دهه فجر، ایامی که هر لحظه آن به لطف الهی با رهبری داهیانه امام خمینی (ره) بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیروی ملت همیشه در صحنه و ولایتمدار ما از آن امام سفر کرده به پیروزی غرورآفرین دست یافت و در تداوم این مسیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و ملت سرافراز و سربلند این مرز و بوم لحظه ای درنگ نکرده و گذشته را چراغ راه آینده خود قرار داد، درود خداوند بر این امت اسلام و رهبر الهی باد.



ما سربازان سبزپوش سپاه حضرت سید الشهدا (ع) ضمن شادباش این ایام، بر آیین مکتب آقا و مولای خود امام حسین (ع) مجدداً قسم یاد کرده و همچنان که در دوران دفاع مقدس با خون همرزمانمان بر این پیمان استوار ماندیم؛ بیان می داریم:



دسیسه های پیچیده دشمن در قالب تحریم، به لطف الهی، با همدلی و وحدت مسئولان و مردم تبدیل به فرصت طلایی خودکفایی تمام عیار خواهد شد. بیداری اسلامی کشورهای منطقه در پرتو مقاومت و الگوی ایران اسلامی، ثبات و آرامش را به ارمغان خواهد آورد. فروپاشی خانه عنکبوتی سلطه جهانی، با وعده و سنت الهی محقق خواهد شد. توطئه های قومی، مذهبی توسط دستگاه های امنیتی، جریانات وابسته و شرکت های روسیاه غرب با خون قرمز شهدای امت اسلامی نقش بر آب می شود.

توانایی ملت ارزشمند انقلاب اسلامی در کسب دستاوردهای علمی، صنعتی، فرهنگی، عملی و مؤثر هندسه سیاسی مطلوب جهان را محقق می کند. انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 با حضور حداکثری و با نشاط مردمی دوام نظام اسلامی، تداوم راه امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی را رقم خواهد زد.



تشریح برنامه های سپاه سیدالشهداء(ع) استان تهران در دهه فجر

سردار علی نصیری فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران به تشریح برنامه های این سپاه استانی در دهه مبارک فجر پرداخت. سردار نصیری با بیان اینکه در مجموع بیش از 450 برنامه در دهه فجر در سطح شهرستانهای استان تهران به اجرا در می آید، اظهار داشت: با توجه به تاکیدات فرمانده معظم کل قوا بر ضرورت تبیین اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه، کلیت برنامه های ما نیز حول این محور مهم و اساسی طراحی شده است.



وی در ادامه با اشاره به برنامه های شاخص ستاد سپاه استان تهران و نواحی تابعه در دهه مبارک فجر افزود: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته روز 12 بهمن ماه همزمان با سالروز ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به میهن، نواخته شدن زنگ تمام مدارس استان تهران را خواهیم داشت.



سردار نصیری به حضور موتور سواران شهرستانهای ری و باقر شهر در مراسم نمادین استقبال از حضرت امام(ره)و رژه موتور سواران اشاره کرد و گفت: سپاه استان تهران برنامه ویژه ای در حرم امام راحل(ره) که با نثار تاج گل به قبر مطهر آن بزرگوار همراه خواهد بود، را اجرا می کند.



فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران گلباران و عطر افشانی مزار شهدا، برگزار ی نمایشگاههایی با رویکرد انقلاب اسلامی و دهه فجر، سخنرانی فرماندهان نواحی پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستانهای تابعه، دیدار و سرکشی از خانواده معظم شهدا، آغاز بکار 27 پروژه محرومیت زدایی در سطح استان تهران و حضور پر رنگ بسیجیان و کارکنان در راه پیمایی روز 22 بهمن در سطح استان تهران را از جمله برنامه های پیش بینی شده برای دهه فجر امسال عنوان کرد.



وی افزود: تجلیل از نخبگان علمی و دانشگاهی بسیج، برگزاری یادواره های شهدا توسط پایگاهها و حوزه ها، برگزاری همایش نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف، برگزاری مسابقات مقاله نویسی و وبلاگ نویسی، توزیع سبد کالا بین محرومان و نیازمندان، حضور جدی سپاه در جشن های میلاد حضرت رسول اکرم(ص) که در سطح استان برگزار خواهد شد و اعزام اکیپ های پزشکی به مناطق محروم و ویزیت رایگان ساکنان این مناطق از دیگر برنامه های ما در ایام مبارک دهه فجر خواهد بود.



سردار نصیری به آغاز اعزام راهیان نور دانش آموزان پسر در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت:21 هزار دانش آموز پسر تا پایان امسال از مناطق عملیاتی دیدن خواهند کرد.



وی تصریح کرد: صعود سراسری بسیجیان و کارکنان سپاه به کلکچال، برگزاری همایش ائمه جمعه و جماعات با موضوع اقتصاد مقاومتی، برگزاری مسابقات قرآنی با محوریت بسیج کارمندی، برگزاری جشنواره مخترعین ممتاز دانش آموز، برگزاری محفل انس با بازنشستگان و تجلیل از آنان، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با موضوع اقتصاد مقاومتی در دانشگاهها و مدارس، برگزاری همایش شهید شاخص بسیج جامعه پزشکی، برگزاری جشنواره علمی بسیج جامعه پزشکی و برگزاری جشنواره ورزشی استانی ویژه برادران و خواهران توسط بسیج طلاب نیز از اهم برنامه های ما در این ایام به شمار می روند.



فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران با اشاره به افتتاح مجموعه پیشکسوتان سپاه استان تهران در روز دوم بهمن ماه تصریح کرد: از امروز صبح نیز کارگاههای چهار روزه هم اندیشی فرماندهان حوزه های بسیج استان تهران در دانشکده شهید مطهری، جهت ایجاد هماهنگی های لازم جهت اجرای هر چه بهتر برنامه های بلند مدت ابلاغی، برنامه های پیش بینی شده دهه مبارک فجر و تبیین هرچه بهتر گفتمان ولایت، آغاز شده است.



سومین دوره مسابقات قرآنی خواهران پاسدار و بسیجی استان تهران برگزار شد

سومین دوره مسابقات قرآنی خواهران پاسدار و بسیجی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران در حسینیه فاطمه الزهرا(س) ستاد فرماندهی سپاه استان تهران برگزار شد.



این مسابقات در رشته های مختلف شامل حفظ در ده رشته، قرائت در دو سطح، درک مفاهیم در دو سطح و مقاله و پژوهش مورد داوری قرار گرفت و در پایان نیز به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.