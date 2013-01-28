ندای وحدت مسلمانان باید امسال بلندتر از همیشه به گوش برسد

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هفته وحدت و لزوم توجه به وحدت میان مسلمانان گفت: این هفته فرصتی مناسب برای تقویت وحدت، یکپارچگی، همگرایی و همکاری جهان اسلام است.

وی افزود: امروز به برکت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ایران به عنوان مرکز ثقل جهان اسلام به کانون وحدت بخش در بین ملتهای مسلمان تبدیل شده است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: فلسطین به عنوان پاره تن جهان اسلام امروز با حمایت استکبار جهانی آماج گلوله های آتشین صهیونیست ها قرار گرفته که متاسفانه برخی سران کشورهای اسلامی و عربی بدون توجه به این ددمنشی ها در مسیر خواسته های دشمنان اسلام گام برمی دارند.

وی اظهار داشت: سران این کشورها باید وحدت اسلامی را کانون توجه خود قرار دهند و برای دفاع از حقوق مردم فلسطین به کمک این مردم ستمدیده بشتابند.

اکبریان گفت: امروز همه نقشه های دشمنان قسم خورده کشورهای مسلمان جهان تنها یک هدف را دنبال می کند و آن جز تفرقه افکنی در بین مسلمانان نیست.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگرچه امام خمینی به واسطه وحدت و اتحاد شیعه و سنی 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامید و از همه مسلمانان جهان خواست این هفته را جشن گرفته و ندای وحدت سر دهند، اما در واقع این نامگذاری را بهانه ای برای وحدت مستمر بین تک تک اعضای هر جامعه ای، چه شیعه و چه سنی قرار داد.

اکبریان تصریح کرد: ندای وحدت در این هفته با قدرت و اقتدار بیشتری در گوش جهانیان به ویژه مدعیان قدرت و سلطه طنین افکنده و بی شک رعب و وحشت بی بدیلی را بر دل های سیاه دشمنان خواهد انداخت.

وی با اشاره به بیداری اسلامی صورت گرفته در جهان و شرایط خاص تحریم و تهدید علیه ایران تاکید کرد: این ندا امسال بلندتر از همیشه به گوش خواهد رسید تا دشمنان بدانند که آخرین تیر پیکان آنها نیز به سنگ خورده و هیچ اقدامی وحدت رویه مسلمانان را خدشه دار نخواهد کرد.



اکبریان گفت: راهپیمایی 22 بهمن، راهپیمایی روز قدس، نماز جمعه و انتخابات از جمله صحنه های سیاسی خواهد بود که مشارکت گسترده مردم در آن ندای وحدت مسلمانان بوده که مهر باطلی بر توطئه های شوم دشمنان خواهد زد.