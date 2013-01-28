به گزارش خبرنگار مهر، اهالی فرهنگ هنر و رسانه صبح امروز دوشنبه 9 بهمن به اتفاق وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و جمعی از کارکنان این وزارتخانه و در آستانه دهه فجر انقلاب با حضور در مرقد امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند.

در این برنامه که در آن علاوه بر وزیر ارشاد، محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی، حمید شاه‌آبادی معاون هنری، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی حضور داشتند، اهالی فرهنگ هنر و رسانه با قرائت فاتحه و تقدیم دسته گل به بنیانگذار انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

سیدمحمد حسینی در سخنانی در کنار مرقد امام خمینی گفت: افتخار می‌کنیم که در مسیری که امام بنیان گذاشته است، گام بر می‌داریم و امیدوارم در سال آتی هم همین مسیر را با گام‌های استوارتر ادامه دهیم.

وزیر ارشاد تاکید کرد: امام به ما درس استقامت و پایداری آموخت و می‌توان گفت همه کمالات انسانی در او جمع بود.

وی افزود: حرکت و نهضتی که امام (ره) انجام داد و آن را پی گرفت، همه ملت ایران و حتی همه ملت‌های دنیا را بیدار کرد. امام کار مسیحایی کرد و در ملتی که به حساب نمی‌آمدند حیات و روح دمید.

حسینی تاکید کرد: ملت ایران سرافرازی فعلی خود را مدیون امام خمینی است.

وی افزود: نیاز است که هر ساله بیاییم و اعلام کنیم: امام بزرگوار! ما بر همان عهد و پیمان هستیم و مسیری که شما تبیین کردید، ادامه خواهیم داد. حتی اگر مشکلات و چالش‌های اساسی روبروی ما باشد.

حسینی افزود: رسالت خطیری بر عهده هنرمندان و نویسنگان واهالی رسانه ماست که باید به امام خمینی ادای دین کنند.

وی ادامه داد: امام به همه مردم و نخبگان ثابت کردند که می‌شود سیاست را با صداقت جمع کرد و سیاست را با دیانت پیوند زد و در عین حال حتی یک معصیت صغیره هم انجام نداد.

حسینی، امام خمینی را اسوه اخلاق و معنویت توصیف کرد و گفت: ایشان همه موارد لازم برای برقراری یک جامعه اسلامی را به همه مسئولان به صورت صریح گوشزد می‌کردند، حتی اگر این افراد از خواص باشند.

وی تاکید کرد: به یاد داریم که امام عبارت «این تذهبون» را برای برخی افراد به کار می‌برد و این شیوه همیشگی ایشان بود.

حسینی همچنین تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری را همانند امام خمینی، لازم خواند و گفت: پرچمی که امام برافراشت، امروز در دست با کفایت رهبر معظم انقلاب است و پیروی از ایشان خشنودی و رضایت امام را در پی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که مجموعه فعالان حوزه فرهنگ بتوانند رضایت امام را جلب کنند و در این راستا یادآورشد: تاریخ، شخصیتی به عظمت امام خمینی که بتواند تا این میزان منشاء خیر و برکت باشد، سراغ ندارد و انشاءالله همه آموزه‌های ایشان درس‌های ماندگاری باشد برای کسانی که می‌خواهند در راه او گام بردارند.

در این دیدار چهره‌هایی مانند محمدجعفر محمدزاده، حمید شاه آبادی، پدرام پاک آیین، حسن علیزاده رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال، مهدی شجاعی مدیر عامل صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران، محمد اللهیاری، مدیر اداره کتاب، نادر قدیانی، محمود آموزگار رئیس و دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، همایون امیرزاده مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، احمد نجفی، بازیگر سینما، شفیع آقا محمدیان مدیرعامل مرکز کسترش سینمای مستند و تجربی، سعید رجبی فروتن رئیس حوزه سیاست سازمان سینمایی، کامران پارسی نژاد نویسنده، سیدمحمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، حسن نجاریان قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی، مهدی عظیمی میرآبادی معاون فعالیت‌های سازمان سینمایی، محمدرضا راه‌چمنی مدیر مسئول روزنامه همبستگی، کیوان سهرابی مدیر کل برنامه و بودجه سازمان سینمایی، مهدی کاموس، نویسنده و منتقد و جمعی از هنرمندان حوزه تئاتر و سینما حضور داشتند.