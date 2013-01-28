متجاوزان را حتی در دور دست ها پشیمان خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید مسعود جزایری مسئول کمیته نیروهای مسلح ستاد مرکزی دهه فجر در نشست خبری امروز دوشنبه این ستاد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در چند صد سال اخیر پدیده ویژه ای بوده است و از جمله ویژگی های آن این است که در عصری که مبتنی بر مادیات می باشد آموزه های اسلامی و گفتمان صلح عادلانه را در جهان مطرح کرد.

وی در ادامه افزود: بعد از گذشت 3 دهه از پیروزی انقلاب حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران رو به جلو بوده است و دشمن در مواقعی سعی در متوقف کردن این حرکت داشته اما موفق نشده است.

سردار جزایری با بیان اینکه دشمن از طریق ابزار نرم و تهاجم فرهنگی سعی در تغییر باور، افکار، رفتار و ساختارها دارد، گفت: تا زمانی که آموزه های اسلامی وجود دارد این منازعات نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم سرمایه های خودمان را به قدرت تبدیل کنیم، گفتمان ما در جهان، گفتمان غالبی خواهد شد، اظهار داشت: امروز دیگر تمامیت ارضی محدود به مرزها و محدودیت شهرها و کشورها نمی شود بلکه تمامیت ارضی یعنی بخش های نرم و همان باور، افکار و رفتار که تغییر آنها موجب تغییر ساختار نیز می شود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دفاعی قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست، اظهار داشت: امروز در استراتژی تاکتیک و تکنیک در شرایط بسیار خوبی به سر می بریم و بازدارندگی جمهوری اسلامی به لحاظ دفاعی و نظامی واقعیتی مسلم است.

مسئول کمیته نیروهای مسلح ستاد مرکزی دهه فجر ، اظهار داشت: دشمن آنقدر کینه توز است که اگر بتواند زخمی به ما بزند، خواهد زد و اگر اراده اقدام نظامی بر علیه کشورمان ندارد بخشی از آن به خاطر دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح خوشبختانه از توان و قدرت بسیار خوبی برخوردار است، گفت: هر گاه که دشمنان به فکر برخورد نظامی با کشورمان می افتند در آخرین لحظات به این نتیجه می رسند که شاید آنها شروع کننده جنگ باشند اما تمام کننده نخواهند بود.

جزایری در ادامه افزود: دشمن ما در منطقه نزدیک و در دسترس است و اگر دشمن به لحاظ فیزیکی در دوردست باشد قادریم با توانمندی هایی که آنها را به موقع اعلام می کنیم متجاوزان را در دوردست مورد تعقیب قرار داده و برخوردی انجام دهیم که آنان از اقدام خود پشیمان شوند.

مسئول کمیته نیروهای مسلح ستاد مرکزی دهه فجر در ادامه با اشاره به برنامه های این کمیته در ایام دهه فجر، اظهار داشت: گلباران مسیر امام از فرودگاه تا بهشت زهرا (س)، رژه هزار نفره موتورسواران، دیدار همیشگی کارکنان نیروی هوایی ارتش با رهبر معظم انقلاب در 18 بهمن، نورافشانی شب 22 بهمن و برپایی نمایشگاه ها و دستاوردهای رزمی و نظامی، اعزام کاروان راهیان نور در حجم 350 هزار نفر، سرود 22 هزار نفره توسط بسیج دانش آموزی در روز 22 بهمن و تحویل هزار و 700 واحد مسکونی به زلزله زدگان آذربایجان از جمله اقدامات کمیته نیروهای مسلح ستاد مرکزی دهه فجر در ایام دهه فجر است.