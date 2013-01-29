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۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

سلطانی:

دهه فجر امسال بیش از 30 طرح عمرانی توسط سپاه زنجان افتتاح می شود

دهه فجر امسال بیش از 30 طرح عمرانی توسط سپاه زنجان افتتاح می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: در طول ایام الله دهه فجر امسال بیش از 30 طرح عمرانی در مناطق مختلف استان افتتاح خواهد شد.

سرگرد محمدرضا سلطانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: برای اجرای این تعداد طرح عمرانی در مجموع بیش از 20میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این طرح ها شامل چهار باب حوزه مقاومت هریک به مساحت 250 مترمربع در شهرستانهای زنجان، ماهنشان و خرمدره، 20 باب پایگاه مقاومت ، یک باب سالن غذاخوری و آسایشگاه به مساحت یک هزار مترمربع و شش باب کانون بسیج به مساحت 600 متر مربع در شهرستان زنجان ، و دو باب سالن فرهنگی ورزشی در شهرستان های خدابنده و ماهنشان است.

سرگرد سلطانی افزود: برنامه های گسترده ای در راستای توسعه فعالیت های عمرانی در سطح استان زنجان توسط سپاه انصار المهدی(عج) صورت گرفته است.

کد مطلب 1802541

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