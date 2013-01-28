سپاهان اول شد، پرسپولیس چهارم/الهلال برترین تیم قرن 21 آسیا

گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون بینالمللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) امروز دوشنبه ردهبندی برترین تیمهای فوتبال آسیا در قرن 21 را اعلام کرد که تیم الهلال عربستان با اختلاف 160 امتیازی با تیم الاتحاد عربستان، مقتدرانه صدرنشین این ردهبندی است.
برپایه این گزارش، در این ردهبندی که تمام مسابقات تیمها در سطح قاره آسیا و در لیگهای داخلی کشور متبوع در نظر گرفته شده است، نام 18 تیم ایرانی در بین 300 تیم برتر آسیایی دیده میشود.
بر این اساس، سپاهان اصفهان با 896 امتیاز در رده هشتم آسیا و رده نخست تیمهای ایرانی قرار گرفته است. استقلال تهران با 808 امتیاز رده یازدهم آسیا و دوم ایران و ذوبآهن اصفهان با 663 امتیاز رده بیست و چهارم آسیا و چهارم ایران را به خود اختصاص دادهاند. پرسپولیس تهران هم با 5/645 امتیاز در رده بیست و هشتم آسیا و چهارم ایران ایستاده است.
همچنین سایپا البرز با 422 امتیاز در رده هشتادم، فولاد خوزستان با 5/418 امتیاز در رده هشتاد و پنجم، صبای قم با 389 امتیاز در رده نود و سوم، فجرسپاسی شیراز با 339 امتیاز در رده یکصد و هجدهم، ملوان بندرانزلی با 5/330 امتیاز در رده یکصد و بیست و ششم، پاس تهران با 5/310 امتیاز در رده یکصد و چهل و ششم، ابومسلم مشهد با 288 امتیاز در رده یکصد و پنجاه و ششم، استقلال اهواز با 5/282 امتیاز در رده یکصد و شصتم، مس کرمان با 5/252 امتیاز در رده یکصد و هشتاد و دوم، راهآهن تهران با 239 امتیاز در رده یکصد و نود و سوم، پیکان تهران با 5/233 امتیاز در رده یکصد و نود و نهم آسیا، برق شیراز با 5/277 امتیاز در رده دویست و سوم آسیا، تراکتورسازی تبریز با 5/200 امتیاز در رده دویست و بیست و هفتم و پاس همدان با 5/142 امتیاز در رده دویست و هشتاد و هفتم آسیا قرار گرفتهاند.
ردهبندی 10 تیم برتر آسیا در قرن 21 به شرح زیر است:
1- الهلال عربستان با 5/1040 امتیاز
2- الاتحاد عربستان با 980 امتیاز
3- پاختاکور ازبکستان با 943 امتیاز
4- سوآن سامسونگ کرهجنوبی با 5/934 امتیاز
5- گامبا اوزاکا ژاپن با 5/923 امتیاز
6- کاشیما آنتلرز ژاپن با 5/912 امتیاز
7- سئون سامسونگ کرهجنوبی با 5/901 امتیاز
8- سپاهان ایران با 896 امتیاز
9- جئونبوک هیوندای کرهجنوبی با 867 امتیاز
10- الکویت خیفان کویت با 825 امتیاز
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