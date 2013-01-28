جلال طالبانی می تواند حرف بزند/ عبور از مرحله خطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "فؤاد معصوم" رئیس ائتلاف کردستان عراق در یک گفتگوی خبری اظهار داشت: جلال طالبانی با اطرافیان خود صحبت می کند و به طور کلی، مرحله خطر را پشت سر گذاشته است.

وی با بیان این مطلوب افزود: وضعیت عمومی جلال طالبانی خوب است و اجزاء حیاتی بدن وی به خوبی عمل می کنند و با وجود اینکه پزشکان مدت زمان درمان ایشان را تعیین نکرده اند، اما سلامتی وی رو به بهبودی است.

معصوم تصریح کرد: با این وجود، پزشکان همچنان مانع ملاقات با جلال طالبانی می شوند.

رئیس جمهور عراق اواخر سال گذشته میلادی پس از سکته مغزی در بیمارستان "مدینه الطب" بغداد بستری شد و برای تکمیل درمان به آلمان اعزام شد. وی هم اکنون در این کشور دوره درمان را طی می کند.