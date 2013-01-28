  1. بین الملل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

یک نماینده عراقی خبر داد؛

جلال طالبانی می تواند حرف بزند/ عبور از مرحله خطر

جلال طالبانی می تواند حرف بزند/ عبور از مرحله خطر

یک نماینده پارلمان عراق اعلام کرد رئیس جمهوری عراق با پشت سر گذاشتن مرحله خطر، می تواند با اطرافیان حرف بزند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "فؤاد معصوم" رئیس ائتلاف کردستان عراق در یک گفتگوی خبری اظهار داشت: جلال طالبانی با اطرافیان خود صحبت می کند و به طور کلی، مرحله خطر را پشت سر گذاشته است.

وی با بیان این مطلوب افزود: وضعیت عمومی جلال طالبانی خوب است و اجزاء حیاتی بدن وی به خوبی عمل می کنند و با وجود اینکه پزشکان مدت زمان درمان ایشان را تعیین نکرده اند، اما سلامتی وی رو به بهبودی است.

معصوم تصریح کرد: با این وجود، پزشکان همچنان مانع ملاقات با جلال طالبانی می شوند.

رئیس جمهور عراق اواخر سال گذشته میلادی پس از سکته مغزی در بیمارستان "مدینه الطب" بغداد بستری شد و برای تکمیل درمان به آلمان اعزام شد. وی هم اکنون در این کشور دوره درمان را طی می کند.

کد مطلب 1802544

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